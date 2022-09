Ubisoft chute en Bourse : est-ce le moment d’acheter l’action ?

Alors que le géant chinois Tencent renforce sa participation dans Ubisoft, connu pour Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance ou encore Splinter Cell, le titre chute en bourse.

Pourquoi l'action Ubisoft plonge-t-elle ? La montée de Tencent au capital d'Ubisoft va-t-elle pouvoir dynamiser les activités de l'éditeur de jeux vidéo ? Est-ce le bon moment pour acheter des actions Ubisoft ?

ActivTrades a analysé les opportunités d'investissement du géant français des jeux vidéo.

Tencent est en première position pour racheter Ubisoft à terme

Mardi 8 septembre, Ubisoft annonçait dans un communiqué de presse la « prise de participation minoritaire passive de Tencent dans Guillemot Brothers Limited », principal actionnaire d'Ubisoft avec plus de 13 % du capital et plus de 17 % des droits de vote.

L'investissement massif de 300 millions d'euros de l'entreprise chinoise porte sa participation à 49,9 % du capital et 5 % des droits de vote de la holding familiale des Guillemot. Ainsi, Tencent renforce sa participation dans le champion du jeu vidéo français et étend encore plus son influence.

Cet accord ne change cependant pas grand-chose du point de vue de la gouvernance actuelle de la société, puisque les marges de manœuvres de Tencent sont limitées. C'est en effet toujours la famille Guillemot qui est à la tête de la société.

Enfin, pour le moment…

L'accord stipule en effet que la holding devrait contrôler la société pendant encore 8 ans, puisque Tencent ne pourra pas augmenter sa participation dans l'entreprise de jeu vidéo au-delà de 9,99 % du capital et des droits de vote avant la fin d'une période de 8 ans.

L'action Ubisoft dégringole en bourse

Alors que l'opération a valorisé le cours de bourse d'Ubisoft à 80 € (contre autour de 43 € avant la publication de la nouvelle), l'action Ubisoft a tout de même chuté de presque 20 % après cette nouvelle. Elle évolue légèrement sous les 36 € au moment de la rédaction de cet article.

Graphique journalier du cours de l'action Ubisoft

Source : Plateforme en ligne ActivTrader du courtier ActivTrades

La dégringolade du cours de l'action Ubisoft est majoritairement dû au fait qu'elle perd désormais son caractère spéculatif. De nombreux investisseurs avaient en effet anticipé une OPA hostile sur l'entreprise française alors que le marché du jeu vidéo est en pleine consolidation.

Depuis le début de l'année 2022, la guerre des contenus et la nécessité d'un nouveau modèle économique entraînent en effet de nombreuses annonces d'acquisitions et de rachats :

L'éditeur américain Take-Two a racheté pour 12,7 milliards de dollars américains le créateur de jeux mobile Zynga, notamment connu pour FarmVille.

Microsoft a acheté Activision Blizzard, détenteur de licences cultes comme Call of Duty ou Warcraft parmi d'autres, pour près de 69 milliards de dollars américains.

Sony s'est offert Bungie, particulièrement connu pour sa populaire licence Destiny, pour 3,6 milliards de dollars américains.

Le géant chinois NetEase a acquis le studio de développement de jeux vidéo tricolore ​​Quantic Dream, surtout connu pour Detroit : Become Human, ​Heavy Rain ou encore Beyond : Two Souls.

Est-ce le bon moment d'acheter l'action Ubisoft ?

La montée de Tencent au capital d'Ubisoft devrait permettre de mettre en place certaines stratégies qui pourraient être bénéfiques pour la croissance d'Ubisoft et par extension son cours de bourse.

Tencent devrait aider le français à apporter ses franchises les plus populaires sur le marché du jeu mobile. Ce marché est d'ailleurs l'un des sous-marchés de l'univers des jeux vidéo ayant la plus grande croissance depuis la crise du Covid.

Il s'agit également d'un fort marché dans les pays asiatiques avec la Chine en numéro 1. L'introduction de licences d'Ubisoft sur le marché chinois est par ailleurs au programme de l'alliance entre Tencent et Ubisoft. Le géant chinois prévoit en effet d'aider le Français à lancer plusieurs titres en Chine.

Enfin, l'alliance de ces deux entreprises va permettre un travail commun pour créer des expériences de jeu plus immersives permettant de faire passer les jeux vidéo proposés vers un tout autre niveau, notamment grâce au Metaverse.

Pour l'équipe d'ActivTrades, ce partenariat stratégique entre Tencent et Ubisoft promet donc des synergies positives et de nombreuses opportunités et relais de croissance pour le géant des jeux vidéo. Ces dernières pourraient ainsi soutenir le cours de bourse du géant français dans le temps.

De plus, la valorisation du cours de l'action Ubisoft est relativement faible comparé à ses concurrents, particulièrement par rapport à ceux présents sur le marché américain.

Il semblerait cependant que l'entreprise doive faire face à certains challenges avant de regagner la confiance des investisseurs.

