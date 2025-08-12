Ubisoft: BlackRock dépasse les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 15:10
Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|9,1500 EUR
|Euronext Paris
|-2,12%
A lire aussi
-
Héroïque en Ligue des champions au printemps et écarté du groupe en août: le gardien italien Gianluigi Donnarumma connaît un déclassement aussi express qu'inattendu au Paris SG, poussé vers la sortie quelques jours après l'arrivée de Lucas Chevalier. Difficile ... Lire la suite
-
Lucas Kessler a réalisé son "rêve de gosse": il a installé deux labyrinthes géants dans ses champs de maïs à Soultz (Haut-Rhin), dans le but de "changer la vision des gens sur la profession".
-
Dans la Seine, des poissons qui avaient déserté le fleuve autrefois trop pollué font leur retour à mesure que l'eau s'assainit, mais d'autres sont chassés par de nouvelles espèces invasives à la croissance éclair, dont des gobies venus d'Europe de l'Est.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer