CAC 40
7 736,94
+0,50%
Ubisoft: BlackRock dépasse les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 15:10

(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 août, le seuil de 5% des droits de vote d' Ubisoft et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7,95% du capital et 7,19% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues à titre de collatéral.

UBISOFT
9,1500 EUR Euronext Paris -2,12%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

