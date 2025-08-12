Ubisoft: BlackRock dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 15:10









(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 août, le seuil de 5% des droits de vote d' Ubisoft et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7,95% du capital et 7,19% des droits de vote.



Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues à titre de collatéral.





