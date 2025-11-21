Ubisoft, Bigben, Stellantis... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bigben
Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming diffusera ses résultats du premier semestre.
Stellantis a annoncé la réintégration, en janvier 2026, de Jon Nelson dans l'entreprise au poste nouvellement créé de responsable des services financiers et des sociétés de leasing. Il sera sous la supervision de Joao Laranjo, le directeur financier. L'objectif de Jon Nelson sera de piloter le développement et la croissance des services financiers de Stellantis, en stimulant l'innovation et les solutions centrées sur le client sur les marchés mondiaux.
Ubisoft a annoncé la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios), bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise "pre-money" de 3,8 milliards d'euros. A la suite de la finalisation de l'Investissement, le groupe chinois détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft.
Vranken Pommery/Lanson-BCC
Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l'offre du groupe Lanson-BCC qui présentait plus d'intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole. Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.
