Uber: titre en hausse après l'analyse de Wedbush information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Uber gagne plus de 3% à New York alors que Wedbush a ajouté le titre à sa 'liste des meilleures idées', confirmant son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 86 dollars et jugeant que le rapport risque/rendement est devenu plus attractif aux niveaux actuels.



Le broker considère comme injustifié que le titre ne se traite qu'à environ 12,8 fois son EBITDA ajusté estimé pour 2026, Uber affichant selon lui des fondamentaux solides, avec un EBITDA ajusté qui devrait croître de plus de +30% par an au cours des deux prochaines années.



'Nous sommes encouragés par l'expansion récente des partenariats clés, qui constituera un test important de la proposition de valeur d'Uber pour les fournisseurs de voitures autonomes en 2025', ajoute le broker.





