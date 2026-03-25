Uber signe avec Ibotta Performance un partenariat exclusif de plusieurs années
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 16:46
Ibotta est le principal fournisseur de promotions numériques pour les marques de biens de consommation (CPG), atteignant plus de 200 millions de consommateurs via un réseau d'éditeurs appelé Ibotta Performance Network (IPN).
Ibotta Performance Network consolide ainsi sa position de plateforme de référence en Amérique du Nord pour la promotion des produits de consommation.
Grâce au réseau Ibotta Performance, les utilisateurs d'Uber aux États-Unis bénéficieront de promotions et de coupons pour les articles d'alimentation, les soins à domicile, les soins personnels, et bien plus encore.
Les offres Ibotta débuteront initialement dans l'application Uber Eats, avec des projets d'expansion aux produits alimentaires et de détail dans les applications Uber et Postmates plus tard cette année.
" En rejoignant le réseau de performance Ibotta, leader du secteur, nous facilitons plus que jamais l'accès aux consommateurs pour obtenir des économies sur leurs marques préférées, tout en connectant directement les marques de biens de consommation (CPG) à leur public cible." a déclaré Hashim Amin, responsable nord-américain de l'épicerie et du commerce de détail chez Uber.
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