Uber s'associe à Starship Technologies pour lancer les livraisons robotisées au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N va s'associer à Starship Technologies pour lancer des livraisons robotisées autonomes au Royaume-Uni en décembre, avec des projets d'extension à d'autres marchés européens l'année prochaine et aux États-Unis en 2027, a annoncé jeudi la société de covoiturage.

Dans un premier temps, les clients d'Uber Eats pourront recevoir des livraisons robotisées de Starship dans les régions de Leeds et de Sheffield, a précisé Uber.

Ce partenariat est le dernier d'une longue série d'accords qu'Uber a conclus avec des entreprises de véhicules autonomes et de technologie, alors que la société redouble d'efforts pour automatiser divers aspects de son activité afin de stimuler sa croissance.

Uber a déjà conclu des partenariats avec Avride et Serve Robotics SERV.O pour la livraison robotisée de nourriture aux États-Unis.

Les robots de Starship, basés à San Francisco, fonctionneront avec une autonomie de niveau 4, ce qui signifie qu'ils peuvent opérer sans intervention humaine dans une zone déterminée.

© 2025 Thomson Reuters.

