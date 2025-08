Uber renregistre un résultat net trimestriel conforme aux attentes, le CA déçoit information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 13:08









(Zonebourse.com) - Uber a vu son résultat net progresser de 36% sur un an au deuxième trimestre 2025, à 1,3 MdUSD (conforme au consensus), profitant d'une hausse continue de la demande et d'une discipline accrue sur les coûts. Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,2 MdUSD, en progression de 17% en données publiées, toutefois inférieur au consensus qui tablait sur 12,4 MdUSD.



L'EBITDA ajusté atteint 1,5 MdUSD, en hausse de 47% par rapport à l'an dernier, avec une marge de 15% contre 12% un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève à 0,61 USD, contre 0,42 USD au T2 2024. Le free cash flow (FCF) a bondi de 64%, à 3,1 MdUSD, soutenu par une forte génération de liquidités opérationnelles.



La plateforme de mobilité a généré 5,6 MdUSD de chiffre d'affaires (+22%), tandis que les activités de livraison (Uber Eats) ont crû de 15% à 4,1 MdUSD. Freight reste en retrait à 900 MUSD, en baisse de 3%.



Dara Khosrowshahi, CEO du groupe, souligne que 'les résultats démontrent notre capacité à allier croissance, rentabilité et génération de cash', ajoutant que la société 'poursuit ses investissements dans l'IA pour renforcer l'expérience utilisateur'.



Pour l'ensemble de l'année, Uber confirme sa prévision d'un EBITDA ajusté compris entre 5,8 et 6,2 MdUSD et anticipe un FCF supérieur à 7 MdUSD, en hausse par rapport à la guidance précédente.







