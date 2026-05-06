Uber prévoit de fortes réservations pour le deuxième trimestre malgré les difficultés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les activités de livraison et de transport de marchandises affichent de bons résultats; le chiffre d'affaires des services de VTC est en deçà des attentes

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre affecté par les tempêtes hivernales, la guerre en Iran et la hausse des coûts du carburant

* Uber vise à proposer des trajets en robotaxi dans 15 villes d'ici fin 2026

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2) par Akash Sriram

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi des prévisions de réservations pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour les services de VTC et de livraison, même si le conflit au Moyen-Orient a pesé sur sa croissance.

L'action de la société basée à San Francisco a progressé d'environ 7%.

Ces prévisions optimistes indiquent que la stratégie de l'entreprise consistant à maintenir des prix stables tout en se développant dans des secteurs à plus forte marge, tels que sa plateforme destinée aux entreprises, porte ses fruits, l'aidant ainsi à faire face à la hausse des coûts du carburant et aux tensions géopolitiques.

La forte demande de services de livraison sur les marchés internationaux, notamment en Australie, et l'expansion vers de nouvelles zones géographiques telles que le Danemark ont également contribué à stimuler la croissance.

“Je vois cela comme un signe de demande durable, ainsi que comme une marge de progression significative qui reste à Uber pour gagner des parts de marché dans les banlieues américaines et sur les marchés internationaux”, a déclaré Adam Ballantyne, analyste senior chez Cambiar Investors, l'un des actionnaires, en référence à ces prévisions optimistes.

Uber a déclaré s'attendre à des réservations brutes comprises entre 56,25 et 57,75 milliards de dollars pour le trimestre de juin, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 56,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces prévisions tiennent compte d'un impact négatif d'environ 60 points de base lié au conflit au Moyen-Orient.

La société prévoit également un bénéfice par action ajusté de 78 à 82 cents pour le deuxième trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 79 cents.

Uber a déclaré que l'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle contribuait à modérer le rythme des embauches en améliorant la productivité dans l'ensemble de ses activités. Elle s'efforce de s'étendre au-delà de la VTC pour devenir une plateforme plus large couvrant la livraison de repas, l'épicerie, les voyages et le commerce local, avec notamment une récente incursion dans la réservation d'hôtels .

La société s'est concentrée sur le développement de son programme d'adhésion Uber One, qui a dépassé les 50 millions d'utilisateurs.

Le chiffre d'affaires d'Uber au premier trimestre a été inférieur aux estimations en raison des conditions météorologiques, des tensions géopolitiques et de la hausse des coûts du carburant, bien que le bénéfice ait dépassé les attentes, les activités de livraison et de fret ayant affiché de bons résultats, ce dernier secteur renouant avec la croissance après près de deux ans.

Uber adopte une approche axée sur les partenariats pour les véhicules autonomes, collaborant avec plus de 20 entreprises afin d'intégrer des robotaxis à sa plateforme plutôt que de développer la technologie en interne.

La banque espagnole Banco Santander SAN.MC et Uber ont conclu mardi un accord de financement de 1 milliard d'euros afin d'aider les opérateurs de flottes en Europe à moderniser et à étendre leurs parcs de véhicules au cours des trois prochaines années.

(1 $ = 0,8503 euro)