Uber: partenariat avec Dollar General

08/08/2025









(Zonebourse.com) - Uber Technologies et Dollar General annoncent un partenariat pour intégrer plus de 14.000 magasins Dollar General et pOpshelf à la plateforme Uber Eats, permettant aux clients du distributeur à bas prix de 'bénéficier d'une commodité encore plus grande'.



À compter de ce jour et ce mois-ci, les clients de DG et de pOpshelf peuvent ainsi commander un vaste éventail de produits essentiels abordables, de nourriture et d'articles livrés directement chez eux, sur demande ou sur rendez-vous, via Uber Eats.



'Les détaillants d'aujourd'hui naviguent dans un paysage en évolution rapide : les consommateurs attendent plus que jamais la commodité, la rapidité et l'accessibilité', souligne Hashim Amin, responsable de l'épicerie et de la vente au détail chez Uber.





