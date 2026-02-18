Uber obtient des sanctions contre l'avocat de plaignantes pour agression sexuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Bret Stanley au paragraphe 5) par David Thomas

Uber Technologies UBER.N a droit à des frais d'avocat après qu'un avocat représentant des passagers dans un litige sur des abus sexuels présumés commis par les chauffeurs de la société a utilisé des informations confidentielles de l'entreprise dans d'autres procès contre le géant du covoiturage, a statué mardi un juge fédéral de San Francisco.

Bret Stanley, du Johnson Law Group, a été condamné par la juge Lisa Cisneros à verser 30 000 dollars à Uber dans les 30 jours pour avoir violé une ordonnance de protection couvrant des documents produits lors de la collecte de preuves dans l'affaire.

M. Stanley fait partie d'un groupe d'avocats représentant des passagers dans le cadre du litige consolidé, qui accusent Uber de ne pas avoir vérifié les antécédents de ses chauffeurs ou de ne pas avoir mis en œuvre des mesures de sécurité appropriées. Uber a nié toute faute, arguant notamment du fait que ses chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants et non des employés.

M. Stanley a violé l'ordonnance de protection en divulguant les noms confidentiels de certaines politiques internes d'Uber dans d'autres procès non liés et à d'autres avocats des plaignants, a déclaré Mme Cisneros. Uber a affirmé que Stanley avait utilisé ces divulgations comme feuille de route pour rechercher des preuves dans d'autres procès.

Dans une déclaration, M. Stanley a accusé Uber de se soustraire fréquemment aux injonctions de produire des documents dans des procès à travers le pays. "Les tactiques d'Uber ne font que retarder la possibilité pour les victimes d'obtenir gain de cause devant les tribunaux et je suis désolé que la situation actuelle, dans laquelle j'avais seulement l'intention de rationaliser la communication de pièces dans d'autres affaires contre Uber, ait néanmoins entraîné des retards supplémentaires et inutiles", a-t-il déclaré.

Un porte-parole d'Uber a déclaré dans un communiqué que M. Stanley n'avait pas respecté la loi "en traitant des documents confidentiels comme un trésor de guerre pour des affaires qui n'ont rien à voir avec la sienne"

Mme Cisneros a déclaré qu'il était "inadmissible et déraisonnable" pour M. Stanley de déterminer que les documents confidentiels de ses adversaires pouvaient être divulgués en dehors de l'affaire. "Une sanction est justifiée pour les divulgations unilatérales de Stanley", a écrit le juge.

Mme Cisneros a toutefois rejeté la demande d'Uber, qui réclamait à M. Stanley plus de 168 000 dollars de frais d'avocat, estimant que cette demande était excessive. Le juge a déclaré qu'Uber n'avait pas démontré qu'elle avait été lésée par la divulgation des noms de ses politiques par Stanley.

"Dans la mesure où une exposition publique a eu lieu, elle n'a eu lieu que temporairement sur le rôle d'un tribunal de première instance de l'État du New Jersey, sans que rien n'indique que ces divulgations ou cette affaire plus généralement aient attiré l'attention du public", a déclaré Mme Cisneros.

Le juge a également déclaré que M. Stanley devait payer un montant non encore déterminé de frais d'avocat dans le cadre d'une deuxième demande de sanctions de la part de la société, estimant qu'il avait consulté des documents dans l'affaire afin de les utiliser dans une autre action en justice. Au début du mois, un jury fédéral a ordonné à Uber de verser 8,5 millions de dollars à une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par un chauffeur à l'âge de 19 ans.

L'affaire est la suivante: In re: Uber Technologies, Inc., Passenger Sexual Assault Litigation, U.S. District Court for the Northern District of California, 3:23-md-03084

Pour les plaignants: Bret Stanley du Johnson Law Group

Pour Uber: Laura Vartain, Allison Brown et Jessica Davidson de Kirkland & Ellis; et Michael Shortnacy de Shook, Hardy & Bacon