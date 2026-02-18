 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber obtient des sanctions contre l'avocat de plaignantes pour agression sexuelle
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Bret Stanley au paragraphe 5) par David Thomas

Uber Technologies UBER.N a droit à des frais d'avocat après qu'un avocat représentant des passagers dans un litige sur des abus sexuels présumés commis par les chauffeurs de la société a utilisé des informations confidentielles de l'entreprise dans d'autres procès contre le géant du covoiturage, a statué mardi un juge fédéral de San Francisco.

Bret Stanley, du Johnson Law Group, a été condamné par la juge Lisa Cisneros à verser 30 000 dollars à Uber dans les 30 jours pour avoir violé une ordonnance de protection couvrant des documents produits lors de la collecte de preuves dans l'affaire.

M. Stanley fait partie d'un groupe d'avocats représentant des passagers dans le cadre du litige consolidé, qui accusent Uber de ne pas avoir vérifié les antécédents de ses chauffeurs ou de ne pas avoir mis en œuvre des mesures de sécurité appropriées. Uber a nié toute faute, arguant notamment du fait que ses chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants et non des employés.

M. Stanley a violé l'ordonnance de protection en divulguant les noms confidentiels de certaines politiques internes d'Uber dans d'autres procès non liés et à d'autres avocats des plaignants, a déclaré Mme Cisneros. Uber a affirmé que Stanley avait utilisé ces divulgations comme feuille de route pour rechercher des preuves dans d'autres procès.

Dans une déclaration, M. Stanley a accusé Uber de se soustraire fréquemment aux injonctions de produire des documents dans des procès à travers le pays. "Les tactiques d'Uber ne font que retarder la possibilité pour les victimes d'obtenir gain de cause devant les tribunaux et je suis désolé que la situation actuelle, dans laquelle j'avais seulement l'intention de rationaliser la communication de pièces dans d'autres affaires contre Uber, ait néanmoins entraîné des retards supplémentaires et inutiles", a-t-il déclaré.

Un porte-parole d'Uber a déclaré dans un communiqué que M. Stanley n'avait pas respecté la loi "en traitant des documents confidentiels comme un trésor de guerre pour des affaires qui n'ont rien à voir avec la sienne"

Mme Cisneros a déclaré qu'il était "inadmissible et déraisonnable" pour M. Stanley de déterminer que les documents confidentiels de ses adversaires pouvaient être divulgués en dehors de l'affaire. "Une sanction est justifiée pour les divulgations unilatérales de Stanley", a écrit le juge.

Mme Cisneros a toutefois rejeté la demande d'Uber, qui réclamait à M. Stanley plus de 168 000 dollars de frais d'avocat, estimant que cette demande était excessive. Le juge a déclaré qu'Uber n'avait pas démontré qu'elle avait été lésée par la divulgation des noms de ses politiques par Stanley.

"Dans la mesure où une exposition publique a eu lieu, elle n'a eu lieu que temporairement sur le rôle d'un tribunal de première instance de l'État du New Jersey, sans que rien n'indique que ces divulgations ou cette affaire plus généralement aient attiré l'attention du public", a déclaré Mme Cisneros.

Le juge a également déclaré que M. Stanley devait payer un montant non encore déterminé de frais d'avocat dans le cadre d'une deuxième demande de sanctions de la part de la société, estimant qu'il avait consulté des documents dans l'affaire afin de les utiliser dans une autre action en justice. Au début du mois, un jury fédéral a ordonné à Uber de verser 8,5 millions de dollars à une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par un chauffeur à l'âge de 19 ans.

L'affaire est la suivante: In re: Uber Technologies, Inc., Passenger Sexual Assault Litigation, U.S. District Court for the Northern District of California, 3:23-md-03084

Pour les plaignants: Bret Stanley du Johnson Law Group

Pour Uber: Laura Vartain, Allison Brown et Jessica Davidson de Kirkland & Ellis; et Michael Shortnacy de Shook, Hardy & Bacon

Valeurs associées

UBER TECH
70,560 USD NYSE +0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence
    Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Carrefour a fait état mardi d'une hausse ‌de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le ​géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite

  • Usine de Bayer Mexico à Lerma
    Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite

  • Usine Verallia à Chateaubernard
    Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Le groupe verrier français ‌Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France ​et au Royaume-Uni, et qui pourrait ... Lire la suite

  • Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank