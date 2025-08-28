Uber: nouveau partenariat avec Dollar Tree information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 14:08









(Zonebourse.com) - Uber Technologies et Dollar Tree annoncent un nouveau partenariat qui amène près de 9.000 magasins Dollar Tree sur la plateforme Uber Eats, marquant une nouvelle étape dans l'expansion d'Uber dans les ventes au détail en banlieues et en zones rurales aux Etats-Unis.



'Dollar Tree offre aux clients une expérience d'achat unique en son genre, désormais disponible en livraison d'une simple pression sur un bouton sur les applications Uber Eats et Uber', expliquent les deux groupes.



Pour célébrer le lancement, Uber Eats offre 10 dollars de réduction sur les commandes de 30 dollars ou plus avec le code DOLLAR10?. Comme toujours, les membres Uber One bénéficient de frais de livraison gratuits sur les commandes éligibles et d'autres avantages exclusifs.





