Uber: nouveau partenariat avec Dollar Tree
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 14:08
'Dollar Tree offre aux clients une expérience d'achat unique en son genre, désormais disponible en livraison d'une simple pression sur un bouton sur les applications Uber Eats et Uber', expliquent les deux groupes.
Pour célébrer le lancement, Uber Eats offre 10 dollars de réduction sur les commandes de 30 dollars ou plus avec le code DOLLAR10?. Comme toujours, les membres Uber One bénéficient de frais de livraison gratuits sur les commandes éligibles et d'autres avantages exclusifs.
Valeurs associées
|95,330 USD
|NYSE
|0,00%
