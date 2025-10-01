Uber n'est pas responsable dans le premier procès aux États-Unis concernant les accusations d'agression sexuelle de chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails sur le verdict dans le paragraphe 2 et des commentaires dans les paragraphes 5-6) par Diana Novak Jones

Uber n'est pas responsable de l'agression sexuelle d'une femme qui dit avoir été agressée par son chauffeur lors d'un trajet qu'elle avait commandé sur l'application de covoiturage, a déclaré mardi un jury californien, selon l'avocat de la plaignante.

Au terme d'un procès civil de trois semaines devant la Cour supérieure de San Francisco, le jury a estimé qu'Uber avait fait preuve de négligence en ce qui concerne les mesures mises en place pour assurer la sécurité de la femme anonyme, mais que cette négligence n'avait pas été un facteur substantiel dans le préjudice subi par la femme, selon Celine Cutter, l'une des avocates de la plaignante.

Cette affaire a été la première à faire l'objet d'un procès parmi plus de 500 actions en justice regroupées devant le tribunal de l'État de Californie. Il existe également plus de 2 500 plaintes similaires qui ont été centralisées auprès d'un tribunal fédéral de Californie.

La femme, qui s'est présentée sous le nom de Jessica C. au procès, a intenté une action en justice en 2021, affirmant qu'elle avait été agressée par un chauffeur Uber en 2016. Pendant le trajet, son chauffeur s'est arrêté dans une rue secondaire, l'a retenue, tripotée et embrassée, selon ses avocats.

William Levin et Laurel Simes, deux des avocats qui l'ont représentée au procès, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Uber s'efforce depuis des années de relever le niveau de sécurité et continuera à le faire dans les années à venir", a déclaré un porte-parole d'Uber dans un communiqué.

L 'action en justice de cette femme a été choisie pour servir de premier "témoin" dans le cadre du litige devant les tribunaux de l'État. Dans les litiges où de nombreux plaignants font valoir des prétentions similaires, les procès "bellwether" servent à tester les prétentions et à établir ce qu'elles peuvent valoir. Les juges peuvent utiliser l'issue du procès pour gérer les autres affaires, ou les avocats peuvent s'en servir pour éclairer les négociations en vue d'un règlement.

Les avocats de la victime avaient demandé au jury entre 175 000 et 1,2 million de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour chaque année de sa vie, suggérant des chiffres plus élevés pour les années les plus proches de l'agression. Ils n'ont pas proposé de montant pour les dommages-intérêts punitifs.

LES PRATIQUES DE SÉCURITÉ SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les plaignants affirment qu'Uber savait que des chauffeurs agressaient des passagers, mais qu'elle a dissimulé au public les données relatives au nombre d'agressions et n'a pas pris de mesures pour remédier à ce problème.

Les plaignants ont fait valoir qu'Uber savait que des mesures telles que l'affectation de femmes aux chauffeurs ou l'utilisation de caméras sur le tableau de bord pour enregistrer les interactions entre le chauffeur et les passagers permettraient de réduire les agressions, mais qu'elle n'a pas mis en œuvre de tels programmes à grande échelle.

Uber maintient qu'elle ne devrait pas être responsable des actes criminels commis par les chauffeurs qu'elle met en relation avec des passagers, et que ses vérifications d'antécédents et ses divulgations concernant les agressions étaient suffisantes.

Lespoursuites judiciaires menacent de rouvrir les blessures des premières années d'Uber, lorsque l'entreprise était en proie à des controverses sur la sécurité, à des allégations de contrôle laxiste des chauffeurs et à une culture qui, selon ses détracteurs, donnait la priorité à la croissance plutôt qu'à la protection des passagers.

L'entreprise a fait de la sécurité un sujet de discussion central ces dernières années, en publiant des rapports de sécurité aux États-Unis qui détaillent les agressions sexuelles signalées, en mettant en place des fonctionnalités telles que la vérification des trajets dans l'application, l'enregistrement vidéo et audio des trajets, la détection des anomalies, et en s'associant à des groupes de défense des survivants pour réformer la formation des chauffeurs.

Uber a également vanté la formation d'un comité consultatif sur la sécurité présidé par l'ancien secrétaire américain à la sécurité intérieure, Jeh Johnson, et s'est engagé à verser 10 millions de dollars dans le cadre de son initiative "Driving Change" pour soutenir les organisations qui luttent contre la violence fondée sur le genre.

Malgré ces mesures, la réputation d'Uber en matière de sécurité est restée fragile. Dans son dernier rapport de sécurité publié l'année dernière, couvrant la période 2021-2022, Uber a déclaré que les rapports d'agressions sexuelles graves sur sa plateforme ont chuté de 44% depuis son premier rapport en 2017-2018. Mais avec des milliers de cas encore documentés, les critiques affirment que des risques systémiques subsistent.

À la suite d'un rapport publié en août par le New York Times sur la question, une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis a envoyé la semaine dernière une lettre au directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, pour lui demander des informations sur les protocoles de l'entreprise en matière de réponse et de prévention des agressions sexuelles lors de ses trajets.