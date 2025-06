Uber: le titre recule, un analyste inquiet des 'robotaxis' information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le titre Uber s'inscrit en net repli vendredi, alors que les analystes de Canaccord Genuity disent s'inquiéter des répercussions de l'émergence de la conduite autonome sur l'activité du géant des VTC.



Dans une étude publiée dans la matinée, la banque canadienne craint que Tesla ne vienne bouleverser le modèle économique d'Uber et de son concurrent Lyft avec le prochain lancement de ses 'robotaxis'.



Selon ses calculs, il ne faudrait en effet qu'environ 411.000 véhicules pour remplacer l'ensemble des chauffeurs que comptent actuellement Uber et Lyft aux Etats-Unis.



Avec une simple mise à jour logicielle, Tesla pourrait même être en mesure d'activer jusqu'à 2,8 millions de véhicules déjà en circulation dans le but de mettre en place un service de transport nettement moins cher.



D'après Canaccord, le coût estimé pour les clients d'un trajet en robotaxi Tesla serait d'environ 1,09 dollar par mile - voire 0,97 dollar avec le futur 'CyberCab' - contre plus de trois dollars par mile pour Uber ou Lyft aujourd'hui.



Certes, ajoute l'établissement financier, il n'est pas certain que cette transformation se concrétise rapidement, mais le scénario est loin d'être improbable.



Et si Uber comme Lyft ont déjà commencé à se préparer à la transition vers une mobilité autonome, notamment à travers des partenariats, des investissements et des projets en commun avec des acteurs comme Waymo, la véritable question est de savoir à quoi ressemblera leur modèle économique dans ce 'futur robotisé', conclut-il.



Dans ce contexte, Canaccord Genuity reprend le suivi du titre Uber à 'conserver', contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours abaissé de 90 à 84 dollars.



A 11h00, le titre Uber perdait autour de 3%, tandis que Lyft cédait 2,7%.





Valeurs associées UBER TECH 90,310 USD NYSE -3,00%