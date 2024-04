Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: le titre monte, Jefferies se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le titre Uber monte vendredi à la Bourse de New York, dopé par un avis favorable des analystes de Jefferies, qui se montrent optimistes sur les perspectives du groupe en matière de services de transport.



Dans une note, le broker américain rappelle qu'Uber a fortement développé son offre dans la mobilité ces dernières années, pour proposer désormais une vingtaine de formules différentes, contre deux en 2011 (UberX/Black).



Selon lui, l'étoffement de son offre de produits va lui permettre d'attirer de nouveaux utilisateurs, une stratégie qui semble fonctionner puisque ces nouveaux modes de déplacement ont généré l'an dernier 8,5 milliards de dollars de facturations, soit 12% du total de l'activité VTC.



Des fonctionnalités comme Uber Reserve (trajets planifiés à l'avance), Taxis (courses en taxi) ou XShare (trajets partagés) génère ainsi chacune plus d'un milliard de dollars de facturations annuelles, d'après Jefferies.



Ces développements devraient doper la croissance du groupe et provoquer de bonnes surprises au niveau des résultats, prédit le professionnel, qui rehausse en conséquence de 95 à 100 dollars son objectif de cours sur le titre, tout en réitérant sa recommandation d'achat.



A 10h00 (heure de New York), l'action du groupe californien grimpait de 2,8%, surperformant largement un indice S&P 500 en progression de 0,5%.





Valeurs associées UBER TECH NYSE +4.13%