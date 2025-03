Uber: le service 100% autonome de Waymo à Austin intégré information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Uber a annoncé mardi qu'il allait proposer aux utilisateurs de son application de VTC de bénéficier du service 100% autonome que Waymo a mis en place à Austin (Texas).



Le groupe californien précise que son offre porte pour l'instant sur des voyages à effectuer au sein d'un véhicule électrique Jaguar I-Pace dans une une surface de 95 m2 autour de l'agglomération, mais que ce rayon d'action est appelé à s'accroître à l'avenir.



Uber ajoute qu'il compte prochainement inclure l'expérience de conduite autonome de Waymo à Atlanta.



Depuis ses débuts en tant que projet de voiture sans conducteur de Google en 2009, Waymo est désormais disponible dans les villes San Francisco, Phoenix, Los Angeles et Austin.



La société assure avoir parcouru en toute autonomie des dizaines de millions de kilomètres sur des routes publiques et des dizaines de milliards de kilomètres dans le cadre de simulations, à travers plus de 13 états américains.





Valeurs associées UBER TECH 74,46 USD NYSE 0,00%