Uber: Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Uber avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 60 dollars, mettant en avant la croissance observée et en perspective pour le groupe, à la suite d'une analyse géographique.



'Notre analyse montre des améliorations significatives des parts de marché d'Uber depuis le début de l'année, avec des gains dans huit des dix principaux pays pour la mobilité et la livraison', pointe ainsi le broker.



Jefferies ajoute avoir également constaté de faibles taux d'adoption dans bon nombre des principaux marchés internationaux d'Uber, ce qui, selon lui, constitue un facteur de croissance à long terme pour le groupe.





