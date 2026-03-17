Uber investira 500 millions de dollars en Argentine sur trois ans, selon le ministre de l'économie

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L'application de covoiturage Uber

UBER.N investira 500 millions de dollars en Argentine au cours des trois prochaines années, a déclaré mardi le ministre de l'Économie Luis Caputo.

Caputo a fait cette annonce dans un post sur X après avoir tenu une réunion, qu'il a qualifiée d'"excellente", avec le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, et le directeur national pour l'Argentine, Eli Frias.