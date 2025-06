Uber: expansion de l'activité Uber AI Solutions information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Uber Technologies fait part d'une expansion majeure de son activité de services de données d'intelligence artificielle, Uber AI Solutions, mettant sa plateforme technologique à la disposition des laboratoires et des entreprises d'IA du monde entier.



Sur la dernière décennie, le groupe a développé une expertise approfondie dans la collecte, l'étiquetage, les tests et la localisation de données pour ses propres activités, une expertise qui est désormais mise à la disposition d'autres entreprises.



Les nouvelles offres comprennent des solutions de données personnalisées pour créer des modèles et agents d'IA améliorés, des réseaux de tâches numériques mondiaux et des outils pour aider les entreprises à créer et à tester des modèles d'IA plus efficacement.





