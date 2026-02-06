 Aller au contenu principal
Uber et WeRide vont déployer au moins 1 200 Robotaxis au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 15:43

WeRide, un leader mondial de la technologie de conduite autonome, et Uber ont annoncé une expansion majeure de leur partenariat stratégique visant à déployer au moins 1 200 Robotaxis à travers le Moyen-Orient.

Le déploiement, qui s'étendra à Abou Dhabi, Dubaï et Riyad, devrait être achevé dès 2027.

Les 1 200 Robotaxis seront tous disponibles via l'application Uber sur les trois marchés. La flotte sera progressivement agrandie, Uber s'engageant à ajouter davantage de Robotaxis à mesure que les principales approbations réglementaires et les étapes de performance seront atteintes.

Avec ce déploiement élargi, WeRide et Uber exploitent désormais Robotaxis dans trois des 15 villes prévues par leur accord précédent, avec 12 autres villes prévues d'ici 2030.

" Cette extension avec WeRide est un moment passionnant pour Uber et le Moyen-Orient. C'est un témoignage de la solide performance de nos déploiements existants ensemble, et nous sommes impatients de capitaliser sur cet élan en introduisant davantage de passagers dans la mobilité autonome ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.

