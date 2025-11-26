Uber et WeRide lancent des robotsaxis sans conducteur à Abu Dhabi

Uber Technologies UBER.N a déployé des robotsaxis sans chauffeur à Abu Dhabi en partenariat avec la société chinoise de conduite autonome WeRide WRD.O mercredi, à la suite du rapprochement qu'ils avaient annoncé l'année dernière.

Uber a déclaré qu'Abu Dhabi est la première ville en dehors des États-Unis à accueillir des opérations entièrement sans conducteur sur sa plateforme. Les passagers qui réservent une course UberX ou Uber Comfort peuvent être mis en relation avec un robotaxi WeRide, selon la société de covoiturage.

Les deux sociétés prévoient d'étendre leur couverture à des zones situées au-delà du centre-ville d'Abu Dhabi d'ici la fin de l'année. La société WeRide, basée à Guangzhou, exploite actuellement plus de 100 robotaxis au Moyen-Orient, a indiqué Uber.