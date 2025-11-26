 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 045,84
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Uber et WeRide lancent des robotsaxis sans conducteur à Abu Dhabi
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N a déployé des robotsaxis sans chauffeur à Abu Dhabi en partenariat avec la société chinoise de conduite autonome WeRide WRD.O mercredi, à la suite du rapprochement qu'ils avaient annoncé l'année dernière.

Uber a déclaré qu'Abu Dhabi est la première ville en dehors des États-Unis à accueillir des opérations entièrement sans conducteur sur sa plateforme. Les passagers qui réservent une course UberX ou Uber Comfort peuvent être mis en relation avec un robotaxi WeRide, selon la société de covoiturage.

Les deux sociétés prévoient d'étendre leur couverture à des zones situées au-delà du centre-ville d'Abu Dhabi d'ici la fin de l'année. La société WeRide, basée à Guangzhou, exploite actuellement plus de 100 robotaxis au Moyen-Orient, a indiqué Uber.

Valeurs associées

UBER TECH
83,670 USD NYSE +0,04%
WERIDE SP ADS
7,9200 USD NASDAQ -4,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank