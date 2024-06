Uber et Lyft trouvent un accord avec le Massachusetts sur le statut des chauffeurs

(AOF) - Uber et Lyft sont attendus en légère hausse après que la procureure générale du Massachusetts Andrea Joy Campbell a annoncé hier avoir obtenu un accord historique dans son litige engagé en mai avec les deux sociétés, prévoyant notamment un salaire minimum de 32,50 dollars de l'heure pour les conducteurs. Uber et Lyft verseront parallèlement un total de 175 millions de dollars au Massachusetts pour mettre un terme à l’action de l’État les accusant de violations de la loi sur les salaires et les horaires.

" Pendant des années, ces entreprises ont sous-payé leurs chauffeurs et leur ont refusé les avantages sociaux de base" accuse Andrea Joy Campbell dans son communiqué. L'accord "offre à leurs chauffeurs, pour la toute première fois dans le Massachusetts, un salaire minimum garanti, des congés de maladie payés, une assurance contre les accidents du travail et des allocations santé", a-t-elle précisé.