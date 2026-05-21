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Uber et le groupe JSW s'associent pour déployer des véhicules électriques sur le marché indien des services de VTC
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - La société de VTC Uber UBER.N a signé jeudi un accord avec le conglomérat indien JSW Group, présent dans les secteurs de l'acier et du ciment, en vue de développer et de déployer des véhicules électriques sur le marché national.

Voici quelques détails:

* Les véhicules seront adaptés au marché indien du transport à la demande afin de favoriser l'adoption des véhicules électriques,ont déclaré les entreprisesdans un communiqué, sans dévoiler de détails financiers.

* Plus tôt cette année, JSW MG Motor, une coentreprise entre le constructeur chinois SAIC Motor

600104.SS et JSW Group, a annoncé son intention d'investir jusqu'à 440 millions de dollars pour agrandir son usine en Inde et lancer de nouveaux modèles hybrides et électriques.

* Les véhicules électriques représentaient 7,29% des ventes totales d'automobiles en Inde au troisième trimestre de l'exercice 2026, les deux- et trois-roues constituant la majeure partie des achats, selon l'Indian Brand Equity Foundation.

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