Uber et Kia signent un partenariat dans le véhicule électrique

( AFP / DENIS CHARLET )

La plateforme de réservation Uber et le constructeur automobile sud-coréen Kia ont annoncé mercredi la signature d'un accord en matière de véhicules électriques, à l'occasion du salon de l'électronique grand public (CES) de Las Vegas.

Dans un communiqué commun, les deux groupes affirment s'engager à "collaborer dans le développement et le déploiement des (véhicules) PBV prévus par Kia".

Ce dernier a présenté lundi au CES sa nouvelle gamme électrique baptisée PBV, pour "platform beyond vehicle", qui comprend plusieurs modèles allant d'une fourgonnette (PV7) à un petit véhicule (PV1), en passant par un type de monospace modulaire (PV5).

La direction du groupe avait alors indiqué qu'une "importante collaboration mondiale" devait être officialisée mercredi avec Uber, refusant de donner davantage de détails.

Ce partenariat a pour "but de renforcer l'offre de véhicules électriques" sur la plateforme et de "soutenir (Uber) pour atteindre son objectif zéro émission en 2040", ont-ils expliqué.

Pour ce faire, Kia va produire des PBV "optimisés", des prototypes "taillés sur mesure pour les chauffeurs d'Uber".

Les deux partenaires comptent également s'employer à "modérer" le coût des véhicules, y compris les frais liés à la batterie, pour les chauffeurs.

"Les chauffeurs de la plateforme ont adopté très tôt le véhicule électrique, passant à l'électrique six à sept fois plus rapidement que le grand public aux États-unis et en Europe", a relevé Susan Anderson, vice-présidente du développement d'Uber.

Le PV5 peut se transformer d'une voiture de transport de personnes en véhicule de livraison ou en pick-up, au moyen de modules interchangeables en fonction de l'utilisation prévue par le propriétaire, ou être converti en véhicule autonome de type robotaxi.

L'objectif de Kia est de produire 150.000 véhicules PBV, tous modèles confondus, d'ici 2025 et d'augmenter progressivement la cadence pour parvenir à 300.000 par an d'ici 2030.