Uber dépasse les attentes du marché au quatrième trimestre

( AFP / DENIS CHARLET )

La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et de livraisons de repas Uber a affiché des résultats en hausse au quatrième trimestre, dépassant les attentes du marché, selon un communiqué publié mercredi.

D'octobre à décembre, la société californienne a publié un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars (+140%), dont 1 milliard est lié à la réévaluation à la hausse d'investissements en actions.

Le bénéfice par action — indicateur privilégié par les marchés — s'affiche à 66 cents, au-dessus des attentes des analystes.

Le chiffre d’affaires du groupe sur cette période atteint 9,9 milliards de dollars, une hausse de 15% sur un an, là aussi plus qu'attendu par le marché. Sur l'ensemble de l'année, Uber a engrangé 37,3 milliards de dollars de recettes, également plus qu'anticipé par Wall Street.

"2023 a été un point d'inflexion pour Uber, prouvant que nous pouvons continuer à générer une croissance forte et rentable à grande échelle", a salué Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, cité dans le communiqué.

"Notre audience est plus large et plus engagée que jamais, notre plateforme alimentant en moyenne près de 26 millions de déplacements quotidiens l'année dernière".

Le montant total des réservations faites depuis l’application a atteint 37,6 milliards de dollars au quatrième trimestre (+22% sur un an).

Dans le détail, la branche "Mobilité" (réservation de voitures avec chauffeur, qui représente l'essentiel des revenus) a été particulièrement porteuse (+29%).

La branche "Livraison" (livraison de repas à domicile via l'application Uber Eats) a également été bien orientée (+19%). Les activités de fret, moins importantes, ont à l'inverse décliné de 17% sur la période, en raison d'un environnement difficile pour le secteur, explique le groupe dans son communiqué.

Pour le premier trimestre 2024, Uber s’attend à un volume total de réservations dans une fourchette comprise entre 37 et 38,5 milliards de dollars.

Fin 2023, Uber comptait 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, en progression de 15% par rapport à fin 2022.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du groupe, qui atteint des sommets depuis fin décembre, reculait de 2,5% à 68,73 dollars.