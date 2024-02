Uber attendu en baisse malgré un trimestre au-dessus des attentes

(AOF) - Uber est attendu en baisse malgré la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. Le spécialiste de la mobilité affiche un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 9,9 milliards contre 9,76 milliards attendus, avec des réservations brutes en hausse de 22% sur un an à 37,6 milliards de dollars. Les réservations brutes sont attendues entre 37 et 38,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024 avec un Ebitda ajusté entre 1,26 et 1,34 milliard de dollars. Le groupe a déçu en ne mentionnant pas de distribution de dividende ou de rachats d'actions dans son communiqué.

"Nous entrons maintenant dans une phase où nous réfléchissons de plus en plus à restituer le capital aux actionnaires, soit par le biais de dividendes, soit par des rachats, plus probablement par le biais de rachats", avait déclaré le patron Dara khosrowshahi début septembre 2023 lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, selon Reuters.

