Uber: adapte son appli pour la mobilité des seniors information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Uber annonce le lancement de ses ' comptes seniors ', une version simplifiée de son application conçue pour les personnes âgées, désormais disponible aux États-Unis et dans d'autres pays. L'interface propose un texte agrandi, des boutons réduits et une navigation simplifiée.



Ces comptes sont liés au profil familial, permettant à des proches de suivre les trajets, gérer les paiements, ou réserver une course à distance. Les utilisateurs peuvent aussi activer un ' mode simple ' pour une expérience autonome et épurée, sans lien avec un profil familial.



Cette initiative répond aux besoins croissants de mobilité des personnes âgées à l'approche de 2030, où 1 personne sur 6 dans le monde aura plus de 60 ans.





Valeurs associées UBER TECH 83,492 USD NYSE +1,14%