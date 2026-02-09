Uber acquiert les activités de livraison de la société turque Getir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur le prix de l'opération à partir du paragraphe 2)

Uber UBER.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir la branche de livraison de la société turque Getir auprès de l'actionnaire de contrôle émirati Mubadala, élargissant ainsi l'empreinte turque de la société américaine.

Séparément, Uber a indiqué dans un document déposé auprès de la SEC qu'il paierait 335 millions de dollars "en espèces et sans dette" pour acquérir la totalité de l'activité de livraison de nourriture de Getir.

Le dossier indique également qu'Uber va investir 100 millions de dollars pour acquérir 15 % des services de livraison de nourriture, d'épicerie, de commerce de détail et d'eau de Getir. Reuters a rapporté en novembre qu'Uber avait conclu un accord de principe avec Mubadala pour acheter la branche de livraison de nourriture de Getir et attendait l'approbation des autorités turques.

Uber a déclaré dans son annonce qu'elle vise à combiner des éléments de Getir et de Trendyol GO en Turquie, une acquisition antérieure, pour "soutenir la croissance continue d'un écosystème dynamique et compétitif" qui profite aux consommateurs, aux coursiers et aux commerçants.

En mai de l'année dernière, Uber a accepté d'acquérir 85 % de Trendyol GO pour 700 millions de dollars.