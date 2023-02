U10 - Chiffre d'affaires annuel 2022 : 183 m€

Chiffre d’affaires



• U10 présente un chiffre d’affaires stable en 2022 dans un marché pourtant fortement perturbé par des sujets de pouvoir d’achat et des tensions internationales.

• En Europe, le volume d’affaires 2022 reste élevé et dépasse largement le niveau d’activité d’avant les crises sanitaires et géopolitiques.

• Le bureau asiatique renoue avec la croissance grâce à une facturation qui repart très nettement à la hausse au second semestre (+44,5%).



Actualités et Perspectives



• U10 démontre sa résilience et sa stabilité dans une époque marquée successivement par une crise sanitaire inédite, des tensions géopolitiques et un retour de l’inflation qui pèse sur la consommation.

• L’équipement démocratisé de la maison reste intemporel et la facturation des premières semaines 2023 confirme la pérennité et la dynamique du modèle U10.