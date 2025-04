U10 2024 Résultat d’exploitation +40%

Résultats

- Comme annoncé, la croissance qualitative du chiffre d’affaires se reflète dans le résultat d’exploitation de l’exercice 2024, particulièrement au second semestre.

- L’EBITDA du deuxième semestre 2024 est multiplié par 4 par rapport au premier semestre.

- Sur l’année, le résultat d’exploitation est en hausse de +40% comparé à l’exercice précédent.

- L’endettement financier continue de chuter suite au remboursement sur l’année de près de 7 m€ d’emprunts à moyen terme.



Actualités

- Permanentiste en décoration et accessoires d’intérieur, U10 est perçu comme un fournisseur d’autant plus fiable que l’environnement commercial est complexe. Bien qu’opérant vers de nombreux pays, l’entreprise n’ayant pas développé de commerce avec les USA, elle n’est pas concernée par l’effet des droits de douane américains.

- En proposant des services d’études merchandising personnalisés par enseigne, U10 génère de la performance pour ses clients et accroit sa présence en magasins.

- En 2025, l’entreprise déploiera son projet RSE, U10 Care, qui a été élaboré dans le même esprit que les solutions innovantes qu’elle développe, en alliant efficacité et compétitivité.