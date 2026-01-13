U.S. Bancorp renforce sa présence sur les marchés des capitaux grâce à un rachat par BTIG pouvant atteindre 1 milliard de dollars

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 à 7) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

U.S. Bancorp USB.N a déclaré mardi qu'elle achèterait la société de courtage de Wall Street BTIG pour un montant maximum de 1 milliard de dollars en espèces et en actions, se dotant ainsi d'un partenaire pour renforcer sa présence sur les marchés des capitaux.

L'opération permettra au banque d'exploiter les atouts de BTIG dans les domaines de la banque d'investissement, de la vente et du négoce institutionnels, de la recherche et du courtage de premier ordre, dans le cadre de sa diversification au-delà de ses services bancaires traditionnels.

"L'arrivée de BTIG au sein de U.S. Bancorp est une décision stratégique visant à combler les lacunes en matière de produits pour nos entreprises et nos clients institutionnels, ce qui nous permettra d'offrir une gamme plus complète de services sur les marchés des capitaux", a déclaré Stephen Philipson, responsable de la banque de patrimoine, de la banque d'entreprise, de la banque commerciale et de la banque institutionnelle chez U.S. Bancorp.

Les deux sociétés entretiennent une relation de longue date, BTIG étant le partenaire de référence de la banque pour les marchés de capitaux depuis 2014.

U.S. Bancorp paiera 725 millions de dollars en espèces et en actions à l'avance, plus jusqu'à 275 millions de dollars supplémentaires en espèces sur trois ans, en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance.

"Bien que l'USB ait certainement des capacités sur les marchés des capitaux, elles ont été historiquement beaucoup plus limitées que celles de plusieurs de ses pairs. Cette transaction complète donc l'offre d'USB pour la rendre plus compétitive par rapport à celle d'autres grandes banques", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

L'opération donnera à U.S. Bancorp de nouvelles capacités en matière de marchés des capitaux, de conseil en fusions et acquisitions et de transactions d'actions, tout en ajoutant environ 750 millions de dollars de recettes annuelles au banque, principalement sous forme de commissions.

Fondé en 2005, BTIG opère dans 20 villes aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. La société, dirigée par le directeur général Anton LeRoy, a participé à plus de 1 275 transactions bancaires d'investissement annoncées depuis 2015.

L'équipe dirigeante de BTIG rejoindra U.S. Bancorp et continuera à diriger l'entreprise.

BTIG, Goldman Sachs et Sheumack GMA étaient les conseillers de la transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.