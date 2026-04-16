U.S. Bancorp en baisse après la publication de ses résultats

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(Corrige le titre et le deuxième point pour supprimer la référence à l'absence de perspectives fournies par l'entreprise)

16 avril - ** Les actions du prêteur U.S. Bancorp USB.N ont baissé de 1,8 % à 55,34 $

** La société déclare un bénéfice de 1,95 milliard de dollars, soit 1,18 $ par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,72 milliard de dollars, soit 1,03 $ par action, un an plus tôt

** La société affiche un chiffre d'affaires de 7,29 milliards de dollars pour le premier trimestre , supérieur aux prévisions des analystes (7,28 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** La société déclare que l'augmentation des bénéfices est due à l'augmentation des revenus nets d'intérêts en raison de la croissance des prêts, de l'amélioration de la composition des actifs et de la réévaluation des actifs fixes

** 14 analystes sur 25 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 10 la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; PT médian à 61 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action USB est en hausse de 3,7 % depuis le début de l'année