Tyson Foods : un premier trimestre sur les chapeaux de roue

En outre, son bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 1,9 à 2,3 milliards de dollars contre une estimation précédente entre 1,8 et 2,2 milliards de dollars.

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2024/2025, Tyson Foods enregistre un chiffre d'affaires de 13,62 milliards de dollars, en hausse de 2,3 %. Le résultat d'exploitation ressort à 580 millions de dollars, en hausse de 151%. Le bénéfice par action s'élève à 1,01 dollar, en hausse de 237%. "L'exercice 2025 a démarré sur les chapeaux de roue, puisque nous avons enregistré pour le troisième trimestre consécutif une croissance du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du bénéfice par action d'une année sur l'autre", a déclaré Donnie King, président-directeur général de Tyson Foods.

