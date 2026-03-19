Two Harbors grimpe après l'offre de rachat du prêteur hypothécaire UWM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier Two Harbors Investment TWO.N ont augmenté de 11,5 % à 10,63 $ tôt jeudi après avoir reçu une offre de rachat d'UWM Holdings

UWMC.N . ** TWO déclare que son conseil d'administration a reçu une proposition non sollicitée du prêteur hypothécaire pour acquérir toutes ses actions en circulation pour 10,70 $/sh en espèces ** En décembre, les deux sociétés ont convenu d'une fusion par échange d'actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars qui doublerait presque le portefeuille de droits de gestion des hypothèques d'UWM

** La proposition équivaudrait à une transaction d'environ 1,1 milliard de dollars, sur la base des 105 millions d'actions en circulation de TWO, basée dans le Minnesota

** TWO déclare que rien ne garantit que le comité ad hoc de son conseil d'administration conclura que la proposition non sollicitée est supérieure, et que l'accord de fusion antérieur reste en vigueur

** Le secteur hypothécaire américain se consolide, les prêteurs cherchant à augmenter leur taille après que les taux d'intérêt élevés ont réduit l'activité de refinancement et pesé sur les bénéfices

** Les actions d'UWMC ont baissé d'environ 3 % à 3,48 $ sur la séance et ont chuté d'environ 40 % au cours de l'année écoulée

** En tenant compte du gain réalisé jeudi, les actions de TWO ont baissé de près de 25 % au cours des 12 derniers mois