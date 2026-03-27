 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Two Harbors chute après l'annonce de l'acquisition par CrossCountry Mortgage, mettant fin à l'accord avec l'UWM
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions de Two Harbors Investment TWO.N ont baissé de 1,8 % à 11,20 $ avant le marché après avoir accepté l'offre de rachat améliorée de CrossCountry Mortgage (CCM), mettant fin à son précédent accord de fusion avec UWM Holdings UWMC.N . ** CCM accepte d'acquérir une société de placement immobilier axée sur les droits de gestion hypothécaire pour 10,80 $/action en espèces, comparativement à son offre antérieure de 10,70 $/action, et de payer les frais de résiliation de 25,4 millions de dollars que TWO doit à UWMC pour avoir mis fin à l'entente

** Selon l'accord, les détenteurs d'actions privilégiées de TWO verront leurs actions rachetées après la clôture de la transaction à 25 $/action, plus tous les dividendes accumulés et non payés

** La transaction devrait être conclue au cours du second semestre de l'année ** En décembre, TWO et le prêteur hypothécaire UWMC avaient convenu d'une fusion entièrement en actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars à l'époque ** En début de semaine, TWO a déterminé que l'offre à 10,70 $ de CCM était supérieure à son accord avec UWMC, et a déclaré qu'elle avait également reçu une offre à 10,75 $/action en espèces de la part d'une autre tierce partie. TWO a déclaré lundi que l'UWMC avait proposé des conditions révisées et que les deux entreprises étaient en pourparlers

** Les actions d'UWMC ont augmenté de 0,3 % à 3,54 $ avant la cloche

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TWO HBRS IN REIT
11,395 USD NYSE 0,00%
UWM HOLDINGS RG-A
3,540 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank