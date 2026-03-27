Two Harbors chute après l'annonce de l'acquisition par CrossCountry Mortgage, mettant fin à l'accord avec l'UWM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions de Two Harbors Investment TWO.N ont baissé de 1,8 % à 11,20 $ avant le marché après avoir accepté l'offre de rachat améliorée de CrossCountry Mortgage (CCM), mettant fin à son précédent accord de fusion avec UWM Holdings UWMC.N . ** CCM accepte d'acquérir une société de placement immobilier axée sur les droits de gestion hypothécaire pour 10,80 $/action en espèces, comparativement à son offre antérieure de 10,70 $/action, et de payer les frais de résiliation de 25,4 millions de dollars que TWO doit à UWMC pour avoir mis fin à l'entente

** Selon l'accord, les détenteurs d'actions privilégiées de TWO verront leurs actions rachetées après la clôture de la transaction à 25 $/action, plus tous les dividendes accumulés et non payés

** La transaction devrait être conclue au cours du second semestre de l'année ** En décembre, TWO et le prêteur hypothécaire UWMC avaient convenu d'une fusion entièrement en actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars à l'époque ** En début de semaine, TWO a déterminé que l'offre à 10,70 $ de CCM était supérieure à son accord avec UWMC, et a déclaré qu'elle avait également reçu une offre à 10,75 $/action en espèces de la part d'une autre tierce partie. TWO a déclaré lundi que l'UWMC avait proposé des conditions révisées et que les deux entreprises étaient en pourparlers

** Les actions d'UWMC ont augmenté de 0,3 % à 3,54 $ avant la cloche