Twitter devient X : quelles sont les conséquences financières ?

Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, les décisions concernant l'entreprise partent dans tous les sens : changement soudain de stratégie, puis retour à l'ancienne, ainsi que l'implémentation de nouveaux abonnements, etc.

Maintenant, la nouvelle folie du récent propriétaire du célèbre réseau social est de changer le nom de Twitter en « X », alors même que « tweeter » était rentré dans le langage commun, comme le « frigidaire » ou le « sopalin » avant lui. Rares sont les entreprises qui parviennent à atteindre une telle popularité, et il se pourrait que Elon Musk ait tout détruit. Faisons le point sur l'impact que cette décision a pu avoir sur la valeur de l'entreprise Twitter, ainsi que l'avenir qui s'annonce pour le projet crypto d'Elon Musk.

Pourquoi Twitter devient X ?

SpaceX, Tesla Model X, X Corp., X.AI et la banque X.com (devenu PayPal)… on le savait déjà, Elon Musk est un fan inconditionnel de la lettre X. Si le nouveau patron de Twitter voulait faire parler de lui, le changement de nom de l'un des réseaux sociaux les plus populaire au monde est un coup de marketing réussi. Néanmoins, Elon Musk et Twitter avaient-ils réellement besoin d'un coup de pub aussi risqué ?

Bien que certains spécialistes estiment que Twitter devait faire parler de lui à la une des journaux après s'être fait voler la vedette par la nouvelle application « Threads » de Facebook, très proche du concept de Twitter, c'est davantage le signal de la première étape de la mise en place d'un projet secret que Elon Musk avait en tête depuis le rachat de Twitter.

En effet, Elon Musk avait l'ambition de transformer Twitter en une super application mobile, un équivalent américain de l'application chinoise WeChat de Tencent intégrant des services financiers, probablement via des crypto-monnaies et la technologie blockchain.

Le « X » n'est pas une simple lettre de l'alphabet puisque Elon Musk a choisi le « 𝕏 », un caractère unicode disponible sur tous les claviers et faisant référence aux mathématiques. Il pourrait donc bien s'agir d'un coup marketing et d'un clin d'œil aux algorithmes de cryptage des monnaies digitales.

De nombreuses problématiques risquent de suivre la décision d'Elon Musk concernant le choix de ce nouveau nom et logo, car il s'agit d'un symbole unicode appartenant au domaine public, et il semblerait que Meta (ex Facebook) et Microsoft aient déjà les droits pour la marque « X ». Il risque donc d'y avoir une bataille juridique concernant le copyright. Mais focalisons-nous pour l'instant sur les projets financiers que pourraient cacher cette annonce du changement de Twitter en X.

Soulignons également la volonté d'Elon Musk de totalement transformer le réseau social et d'abandonner le concept de micro-blogging avec 140 caractères, car il sera même possible de partager des vidéos de longue durée.

X va-t-il devenir le projet crypto que Elon Musk avait annoncé ?

Elon Musk le dit lui-même : « Il ne s'agit pas simplement d'une entreprise qui se renomme, mais d'une entreprise qui ne fera plus la même chose qu'avant », comparant ce que va devenir « 𝕏 » avec ce qu'est WeChat en Chine, à savoir un réseau social devenu un moyen de paiement.

À plusieurs reprises, Elon Musk avait déjà explicitement exposé son soutien à plusieurs projets cryptos, notamment le Dogecoin, mais aussi le Bitcoin en faisant de Tesla l'une des entreprises détenant le plus de Bitcoin en 2021.

Il ne serait donc pas surprenant que les ambitions d'Elon Musk de transformer Twitter en une entreprise de service financier soit appliquée en utilisant la technologie blockchain et les cryptos.

L'annonce du changement de nom a d'ailleurs fortement secoué l'univers des crypto monnaies. En effet, la crypto « X », bien que n'ayant aucun lien avec Elon Musk, s'est envolée de plus de 2 000 % avant de corriger et se stabiliser malgré tout à un prix 10 fois supérieur à celui enregistré avant l'évènement.

À l'heure actuelle, rien ne permet de savoir si « X » va utiliser le Bitcoin, le Dogecoin ou une autre crypto pour les transactions qui seront possibles entre les utilisateurs du nouveau réseau social voulu par Elon Musk.

Il faudra donc suivre de très près les annonces d'Elon Musk concernant la suite de ce projet car, effectivement, s'il venait à annoncer l'utilisation du BTC ou du Dogecoin pour son nouveau projet, cela pourrait avoir un impact important sur les cours de ces crypto monnaies. En revanche, s'il décide de créer une nouvelle crypto dans le cadre de ce projet de grande envergure, cela pourra déclencher une vague de vente de Bitcoin et/ou Dogecoin au profit de l'hypothétique nouvelle crypto.

Les utilisateurs de la finance décentralisée (DeFi), permise grâce aux cryptos et la blockchain, pourraient aussi s'inquiéter de l'arrivée d'une super app comme X qui pourrait centraliser ce que la révolution du Web 3.0 cherche à décentraliser.

Elon Musk possède déjà des activités dans les moyens de transport et l'énergie, dans la communication et l'accès à Internet, dans l'intelligence artificielle, cette nouvelle super application sociale et financière permettrait à Elon Musk de prendre le monopole sur de nombreux secteurs d'avenir. Bien loin donc d'une économie participative et décentralisée imaginée par les « crypto enthousiats » !

Twitter devient X : quel impact sur la valeur de l'entreprise ?

Bien que l'entreprise Twitter ne soit plus cotée en Bourse depuis son rachat par Elon Musk, sa valeur a chuté de 44 milliards à 20 milliards de dollars en l'espace de quelques mois, notamment en raison de la fuite des annonceurs.

Une hémorragie que le nouveau propriétaire a tenté d'endiguer avec l'implémentation d'abonnements pour les membres souhaitant obtenir le macaron bleu des comptes « certifiés », une stratégie encore incertaine qui n'a pas fait l'unanimité et qui n'a certainement pas compensé les revenus perdus issus de la publicité.

Nombreux sont ceux qui pensent que Elon Musk a cassé (ou est train de casser) son jouet acquis pour 44 milliards de dollars, notamment quand on sait qu'il aurait trafiqué l'algorithme du réseau social pour rendre ses tweets plus visibles que les autres, un caprice pour satisfaire son ego qui a déjà fait fuir de nombreux utilisateurs et annonceurs (et donc s'effondrer la valeur du réseau social).

D'après de nombreux experts, le changement du nom de Twitter en « X » aurait fait partir en fumée quelques milliards de valorisation supplémentaires en quelques heures. En effet, Twitter disposait d'une identité forte avec son oiseau bleu et le verbe « tweeter » qui était présent dans la plupart des dictionnaires.

Elon Musk aurait fait perdre à l'entreprise entre 4 et 20 milliards de dollars, détruisant totalement la marque en quelques instants, selon des analystes interrogés sur Bloomberg. Que reste-il donc de Twitter ?

X : quels sont les avantages et les inconvénients de ce changement de cap pour le réseau social Twitter ?

Bien sûr, il reste encore une majorité d'utilisateurs, et bien qu'ayant changé de nom, le réseau social reste encore aussi actif qu'il y a quelques jours, quand il s'appelait encore Twitter. Le changement de nom et de logo va surtout poser un problème pour les nombreux sites web et commerces qui affichent le logo de l'oiseau bleu, car il est fort probable qu'il ne soit pas remplacé rapidement par le logo « X ».

De plus, dans les conversations il est fort probable que les gens parlent encore de « Twitter » pendant de nombreux mois (au moins). Changer l'identité et le logo d'une entreprise comme Twitter ne se fera pas du jour au lendemain.

Le risque serait d'embrouiller les utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles terminologies, etc., ce qui pourrait profiter aux concurrents, comme Meta qui avec Threads lance justement un service en tout point équivalent à ce que les gens aimaient avec Twitter.

Il s'agit donc d'un pari risqué pour Elon Musk, surtout à une époque où les nouvelles générations basculent facilement et rapidement d'une plateforme à une autre. Voyez le succès de TikTok.

En revanche, au regard du succès de WeChat en Chine, le jeu pourrait en valoir la chandelle. Implémenter un réseau social qui permet à ses utilisateurs d'envoyer de l'argent, de gérer ses finances et d'investir pourrait positionner « X » a un niveau que Twitter n'aurait jamais pu atteindre.

Le projet X de Elon Musk pourrait être la révolution financière tant attendue par l'univers des cryptos, à condition bien sûr qu'Elon Musk ne centralise pas totalement les cryptos conçues pour être un écosystème décentralisé.

