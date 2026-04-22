Twilio atteint son plus haut niveau depuis quatre ans après que BofA a décidé d'augmenter ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la plateforme d'engagement client Twilio TWLO.N progressent de 6 % à 154 $, atteignant leur plus haut niveau depuis quatre ans

** Bank of America Global Research double le prix de l'action de "sous-performance" à "achat", et augmente le PT de 110 $ à 190 $ - le plus élevé de Wall Street

** L'entreprise s'attend à ce que TWLO soit une couche d'infrastructure clé pour les cas d'utilisation de la voix et de la messagerie pilotés par l'IA; elle pourrait devenir l'épine dorsale de la communication pour de nombreuses expériences numériques IA futures

** BofA se concentre désormais sur la croissance en dollars du bénéfice brut de l'entreprise en tant qu'indicateur de la croissance fondamentale et prévoit qu'elle continuera à s'accélérer

** Les contrôles des experts du secteur suggèrent que la technologie de TWLO est à l'abri des risques de remplacement ou de perturbation de l'IA, ce qui deviendra évident dans les résultats de l'entreprise, selon la maison de courtage

** Vingt-quatre analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée" et un comme "vendue"; PT médian à 147 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 8 % depuis le début de l'année