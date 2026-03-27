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TUI réorganise sa gouvernance pour accélérer les synergies et la croissance rentable
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:47

Le groupe touristique allemand ajuste sa structure de direction afin de renforcer l'intégration de ses activités et optimiser ses coûts.

TUI annonce une nouvelle organisation de son directoire à compter du 1er mai, avec la création d'un poste de Chief Operating Officer (COO) confié à Marco Ciomperlik. Cette fonction regroupera l'ensemble des activités opérationnelles, incluant les tour-opérateurs, la compagnie aérienne, les hôtels du groupe et les activités de loisirs.

Cette évolution vise à renforcer les synergies entre les différentes divisions et à exploiter davantage les avantages d'un modèle intégré, tout en accélérant l'usage de l'intelligence artificielle. Le groupe entend ainsi soutenir une croissance plus rapide et plus rentable, en s'appuyant sur ses plateformes globales.

Parallèlement, la stratégie du groupe, les coentreprises dans les croisières et l'hôtellerie seront directement rattachées au directeur général Sebastian Ebel, tandis que les activités de fusions-acquisitions passeront sous la responsabilité du directeur financier.

Dans ce contexte, David Schelp et Peter Krueger quitteront leurs fonctions au 30 avril 2026, après avoir contribué à la transformation du groupe et au développement de ses activités.

Le titre TUI recule de 1,2% à Francfort.

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