TUI: le titre grimpe, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - TUI gagne plus de 4% à Francfort après que Oddo BHF a confirmé son opinion 'surperformance' sur le titre et maintenu son objectif de cours de 10,5 euros.



Alors que le CMD (journée des investisseurs) se tiendra les 24 et 25 mars à Madrid, Oddo BHF estime que le groupe de tourisme aura 'obligation de rassurer dans un contexte boursier compliqué'.



'Les divisions Hôtels et Croisières se portant plutôt bien, les yeux seront rivés sur la division 'Markets & Airline' où le niveau de profitabilité reste en deçà des normes avant crise', estime l'analyste, ajoutant que 'la demande loisir devrait rester en croissance malgré les craintes'.



'Fondamentalement, il y a très peu de risque sur le dossier selon nous, l'endettement est drastiquement faible, la liquidité potentielle significative, les guidances annuelles 2025 crédibles et la valorisation très faible', juge plus largement Oddo BHF.







Valeurs associées TUI 7,4000 EUR XETRA +4,61%