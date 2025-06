TUI: alliance avec Bentour dans l'Est méditerranéen information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:39









(CercleFinance.com) - Le géant allemand du tourisme TUI a annoncé lundi avoir pris une participation du suisse Bentour Reisen, un spécialiste des voyages à destination de la Turquie.



Dans le cadre d'une prise de participation croisée, Bentour Reisen va prendre à son tour 20% de Nazar Nordic, la filiale de TUI spécialisée dans les séjours tout inclus vers la Turquie et la Grèce.



Les deux entreprises évoluent sur des marchés distincts, précise le groupe dans un communiqué.



Alors que Bentour Reisen est présent sur les marchés germanophones, notamment en Autriche, en Suisse et en Allemagne, Nazar cible principalement les clientèles et marchés d'origine des pays nordiques, à savoir le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande.





