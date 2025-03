TSMC vers un partenariat inédit pour gérer certaines activités d'Intel?

(AOF) - Le champion taïwanais des semi-conducteurs TSMC a proposé aux entreprises américaines Nvidia , Advanced Micro Devices et Broadcom de prendre des parts dans une coentreprise chargée d’exploiter les usines d’Intel, selon quatre sources au fait du dossier rapporte Reuters. TSMC prendrait la direction de la division fonderie d’Intel, sans pour autant en détenir la majorité. L'agence de presse évoque des discussions préliminaires et indique par ailleurs que Donald Trump aurait demandé à TSMC de l'aide pour redresser Intel. Face à ces annonces, le titre Intel bondit en avant-Bourse.

