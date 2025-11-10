Tsavorite obtient plus de 100 millions de dollars de précommandes pour des puces d'IA afin de faire évoluer les workflows

La startup d'IA Tsavorite Scalable Intelligence a déclaré lundi avoir obtenu plus de 100 millions de dollars de précommandes de la part d'entreprises et de fournisseurs de cloud aux États-Unis, en Asie et en Europe pour déployer ses puces destinées à la mise à l'échelle des charges de travail d'IA.

La société a constaté une forte demande pour son Omni Processing Unit (OPU), une architecture de calcul qui unifie les unités centrales de traitement, les unités de traitement graphique, la mémoire et la connectivité dans un seul appareil, ce qui lui permet d'être configurée pour répondre aux divers besoins du marché et des applications.

La complexité croissante des charges de travail d'IA pousse l'industrie à adopter des solutions évolutives qui répondent à des défis tels que la consommation d'énergie, l'évolutivité et le coût, facilitant ainsi une adoption plus large de l'infrastructure d'IA.

Tsavorite a refusé de divulguer sa valorisation actuelle ou le montant total du financement qu'elle a levé jusqu'à présent.

Fondée par des vétérans d'Intel INTC.O et de l'industrie des puces en 2023, la société prévoit de livrer ses puces et ses appareils d'IA de classe entreprise capables de prendre en charge tous les flux de travail d'IA agentique d'ici l'année prochaine.

"Nous avons construit la première plateforme d'IA véritablement composable et conviviale pour les développeurs, qui offre des gains considérables en termes d'efficacité, de coût et d'échelle, de la périphérie à l'hyperéchelle", a déclaré le directeur général Shalesh Thusoo.

La société utilise la solution de plateforme SF4X de Samsung

005930.KS pour fabriquer l'OPU.