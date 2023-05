- La société de gestion française indépendante Trusteam Finance vient d’annoncer la prise de participation minoritaire du groupe de services pour assureurs et gestionnaires de patrimoines Finare au sein de son capital. Le niveau de la participation, acquise dans le cadre d’un partenariat stratégique, n’a pas été dévoilé.«L’entrée de Finare au capital de Trusteam constitue une étape importante dans notre histoire. Ce partenariat structurant, au niveau financier, opérationnel et commercial, rend Trusteam plus solide et accélère son développement au service de ses clients», a indiqué Jean-Sébastien Beslay, président de Trusteam Finance, dans un communiqué.Trusteam Finance, qui a annoncé le rachat de Gaspal Gestion en décembre 2022, vise plus de 2 milliards d’euros d’encours d’ici 2025.

