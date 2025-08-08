Trump vise des introductions en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac cette année, selon le WSJ

(Ajoute des détails sur les activités de Fannie et Freddie dans les paragraphes 6-8, et les commentaires précédents de Trump dans le paragraphe 11) par Niket Nishant et Manya Saini

L'administration du président américain Donald Trump se prépare à l'introduction en bourse des géants du financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac dans le courant de l'année, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Les plans en cours de discussion pourraient valoriser les entreprises à environ 500 milliards de dollars ou plus combinés, et pourraient rapporter 30 milliards de dollars lors d'une vente d'actions, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette opération marquerait une étape importante pour les sociétés, qui sont sous tutelle fédérale depuis 2008. Fannie et Freddie ont été créées par le Congrès pour soutenir le marché du logement en garantissant un financement hypothécaire abordable, mais elles se sont effondrées après avoir été durement touchées par la crise financière.

Elles ont été renflouées par les contribuables, et le ministère des Finances a reçu en échange des actions privilégiées qui ont rapporté des milliards de dollars de dividendes au fil des ans.

Au fil des ans, les efforts pour les ramener sous contrôle privé se sont poursuivis, y compris sous le premier mandat de Trump, mais n'ont pas abouti.

L'ÉPINE DORSALE DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE

Fannie et Freddie achètent des prêts hypothécaires aux prêteurs, les conservent dans leurs portefeuilles ou les regroupent en titres adossés à des créances hypothécaires en vue de leur vente.

Les liquidités que les prêteurs reçoivent de ces ventes alimentent l'octroi de prêts, contribuant ainsi à assurer une offre régulière de financement hypothécaire pour les acheteurs de maisons, les investisseurs d'appartements et les autres acheteurs de biens immobiliers multifamiliaux.

En convertissant les hypothèques en titres hypothécaires et en garantissant le paiement du principal et des intérêts, Fannie et Freddie attirent les investisseurs sur le marché hypothécaire secondaire, augmentant ainsi les fonds disponibles pour le logement.

Avec le retour de M. Trump à la Maison-Blanche, l'espoir de voir enfin aboutir leur privatisation, qui dure depuis longtemps, a refait surface.

L'investisseur milliardaire Bill Ackman, qui détient des participations dans Fannie et Freddie depuis plus de dix ans, a déclaré l'année dernière qu'il comptait sur Trump pour terminer le travail .

Cependant, tout dénouement de la part du gouvernement pourrait s'avérer complexe, étant donné les milliers de milliards d'hypothèques que les sociétés garantissent. En mai, M. Trump a également déclaré qu'il conserverait un rôle de surveillance sur les sociétés, même si elles étaient cotées en bourse.

Fannie et Freddie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport du WSJ. Leurs actions ont augmenté de 21 % chacune, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un mois. Les deux sociétés sont cotées en bourse.

M. Trump a rencontré les directeurs généraux de Citigroup C.N et de Bank of America BAC.N en début de semaine pour discuter des plans de l'administration visant à privatiser les géants de l'hypothèque, avait rapporté Reuters plus tôt.