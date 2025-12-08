Trump va autoriser Nvidia à exporter ses puces H200 vers la Chine

(Actualisé avec déclarations de Trump)

par Stephen Nellis et Karen Freifeld

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi son intention d'autoriser Nvidia NVDA.O à fournir ses puces H200 à des clients agréés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions permettant de maintenir, selon lui, une sécurité nationale forte aux Etats-Unis.

Le ministère américain du Commerce est en train de finaliser les détails et la même approche s'appliquera à AMD

AMD.O , Intel INTC.O et d'autres entreprises américaines, a déclaré Donald Trump dans une publication sur sa plate-forme Truth Social.

Le locataire de la Maison blanche a également déclaré avoir informé son homologue chinois Xi Jinping de sa décision, ajoutant que celui-ci avait "répondu positivement".

Alors que Donald Trump a écrit sur son réseau que "$25% seront payés aux États-Unis d'Amérique", la Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à des questions sur ses intentions.

La puce H200, dévoilée il y a deux ans, dispose d'une mémoire à large bande passante plus importante que son prédécesseur, la H100, ce qui lui permet de traiter les données plus rapidement.

Selon un rapport publié dimanche par le groupe de réflexion indépendant Institute for Progress, la H200 serait presque six fois plus puissant que la H20, la puce d'intelligence artificielle (IA) la plus avancée pouvant être légalement exportée vers la Chine, après que l'administration Trump a annulé son interdiction éphémère sur ces ventes cette année.

Selon le même rapport, l'exportation de la H20 permettrait aux laboratoires d'IA chinois de construire des superordinateurs atteignant des performances similaires à celles de leurs concurrents américains de pointe, bien qu'à des coûts plus élevés.

Donald Trump a en revanche déclaré que l'exportation vers la Chine des dernières puces Blackwell de Nvidia ne serait pas autorisée.

L'autorisation des exportations de puces H200 vers la Chine pourrait signaler une approche plus amicale envers Pékin, après que Donald Trump et Xi Jinping ont négocié le mois dernier à Busan, en Corée du Sud, une trêve dans la guerre commerciale et technologique entre les deux pays.

(Reportage Ismail Shakil et Ryan Patrick Jones, avec Trevor Hunnicutt, version française Benjamin Mallet)