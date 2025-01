Trump: Une politique économique "peu lisible" car pleine de contradictions (Astérès)

Enfin, le souhait de Trump de soutenir le rôle international du dollar est "paradoxal au vu de sa volonté d'en faire baisser la valeur et de promouvoir les crypto-actifs". "D'après une théorie bien connue, appelée le paradoxe de Triffin, le pays qui détient la monnaie de référence doit également enregistrer des déficits commerciaux chroniques" "de façon à ce que sa monnaie soit disponible pour être utilisée dans le monde".

Par ailleurs sa volonté de réduire le déficit commercial "se heurte à l'appréciation du dollar consécutive à l'annonce de droits de douane et aux baisses d'impôts prévues".

"Il est peu probable que Donald Trump parvienne à faire baisser les prix à la consommation" et "tout aussi probable qu'il parvienne à réduire le taux d'inflation" car "la hausse des tarifs douaniers, l'expulsion de sans-papiers et la volonté de baisser les taux d'intérêt vont tous dans le sens d'une stimulation de l'inflation".

"Sa volonté de lutter contre l'inflation est contradictoire avec ses idées en termes de politique commerciale, migratoire et monétaire" affirme d'abord l'économiste.

(AOF) - "Il est difficile de prévoir la politique économique qui sera effectivement menée par Donald Trump, car il devra sûrement renoncer à certaines mesures et se concentrer sur une partie seulement des objectifs annoncés", affirme Sylvain Bersinger, chef économiste d’Astérès, jugeant que le président américain de nouveau investi cette semaine "souhaite mettre en place une multitude de mesures économiques qui sont en opposition les unes avec les autres".

