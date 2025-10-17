Trump tempère ses menaces sur la Chine, Wall St finit en hausse,

Wall Street a terminé en hausse vendredi, les investisseurs évaluant les derniers propos du président américain Donald Trump sur la Chine, tandis que les résultats trimestriels des banques régionales ont atténué les inquiétudes liées au risque de crédit.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,52%, ou 238,37 points, à 46.190,61 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 34,94 points, soit 0,53% à 6.664,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 117,44 points, soit 0,52% à 22.679,975 points.

Donald Trump a déclaré que son projet de droits de douane de 100% sur les biens chinois ne serait pas viable, tout en imputant à Pékin la responsabilité de la dernière impasse dans les négociations commerciales, amorcée après que les autorités chinoises ont renforcé leur contrôle sur les exportations de terres rares.

Il avait annoncé ces nouveaux droits de douane y a une semaine, ainsi que des restrictions à l’exportation sur "tous les logiciels d'importance critique", censées entrer en vigueur le 1er novembre.

Les valeurs des banques régionales ont quant à elles rebondi après la baisse de jeudi, lorsque Zions Bancorporation ZION.O a révélé des pertes liées à deux prêts commerciaux et industriels, et Western Alliance WAL.N a indiqué avoir engagé une action en justice pour fraude contre Cantor Group V, LLC.*