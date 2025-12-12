 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump signe un décret visant à limiter les lois nationales sur l'IA
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 00:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement du titre et de la manchette par "signe l'ordre", ajout d'une citation de David Sacks et de détails sur les lois de l'État) par Jody Godoy, Andrea Shalal et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret sur l'intelligence artificielle qui tentera de remplacer le nombre croissant de lois nationales régissant la technologie par une norme nationale.

"Nous voulons avoir une source centrale d'approbation", a déclaré M. Trump aux journalistes, entouré de ses principaux conseillers, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Le décret donnera à l'administration Trump les moyens de s'opposer aux réglementations étatiques les plus "onéreuses", a déclaré David Sacks, conseiller de la Maison-Blanche en matière d'IA. L'administration ne s'opposera pas aux règles régissant l'IA et la sécurité des enfants, a-t-il ajouté.

Les principaux acteurs de l'IA, dont OpenAI, fabricant de ChatGPT, Google, Meta Platforms META.O et la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ont déclaré que le gouvernement fédéral, et non les États, devrait réglementer l'industrie.

Pourtant, les dirigeants des États des deux principaux partis politiques ont déclaré qu'ils avaient besoin de pouvoir pour mettre en place des garde-fous autour de l'IA, d'autant plus que le Congrès n'a pas réussi à adopter des lois régissant l'industrie technologique.

Le gouverneur de Floride, le républicain Ron DeSantis, a proposé une déclaration des droits de l'IA qui inclut la confidentialité des données, le contrôle parental et la protection des consommateurs. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dont l'État abrite plusieurs grandes entreprises d'IA, a approuvé cette année un projet de loi exigeant des grands développeurs d'IA qu'ils expliquent leurs plans pour atténuer les risques de catastrophes potentielles.

D'autres États ont adopté des lois interdisant les images sexuelles non consensuelles générées par l'IA et les "deepfakes" politiques non autorisés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,4750 USD NASDAQ -2,42%
META PLATFORMS
652,7100 USD NASDAQ +0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux personnages de la saga animée "Toy Story" ( AFP / YOSHIKAZU TSUNO )
    Disney s'entend avec OpenAI sur l'utilisation de ses contenus par l'IA, les professionnels protestent
    information fournie par AFP 12.12.2025 00:10 

    OpenAI et Disney ont annoncé jeudi avoir conclu un accord qui va permettre l'utilisation des personnages du groupe américain sur Sora, la plateforme de vidéo créées par intelligence artificielle (IA) générative, un signal fort pour l'écosystème des contenus IA. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street: nouveaux records du Dow Jones et du S&P 500, le Nasdaq recule
    information fournie par AFP 11.12.2025 23:01 

    La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée jeudi, les résultats d'Oracle -moins bons qu'attendu- ayant incité les investisseurs à se détourner des actions technologiques à fortes capitalisations au profit du reste du marché. L'indice Nasdaq, à forte ... Lire la suite

  • Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1
    Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:53 

    Broadcom a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes du marché, pariant sur une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). L'action de l'entreprise basée à Palo Alto, en Californie, prenait 2,8% dans ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé
    Wall Street termine en ordre dispersé
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:52 

    par Sinéad Carew et Johann M Cherian La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi les investisseurs ayant privilégié les valeurs financières après la décision hier de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs. L'indice Dow Jones a gagné ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank