Trump signe un décret visant à limiter les lois nationales sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement du titre et de la manchette par "signe l'ordre", ajout d'une citation de David Sacks et de détails sur les lois de l'État) par Jody Godoy, Andrea Shalal et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret sur l'intelligence artificielle qui tentera de remplacer le nombre croissant de lois nationales régissant la technologie par une norme nationale.

"Nous voulons avoir une source centrale d'approbation", a déclaré M. Trump aux journalistes, entouré de ses principaux conseillers, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Le décret donnera à l'administration Trump les moyens de s'opposer aux réglementations étatiques les plus "onéreuses", a déclaré David Sacks, conseiller de la Maison-Blanche en matière d'IA. L'administration ne s'opposera pas aux règles régissant l'IA et la sécurité des enfants, a-t-il ajouté.

Les principaux acteurs de l'IA, dont OpenAI, fabricant de ChatGPT, Google, Meta Platforms META.O et la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ont déclaré que le gouvernement fédéral, et non les États, devrait réglementer l'industrie.

Pourtant, les dirigeants des États des deux principaux partis politiques ont déclaré qu'ils avaient besoin de pouvoir pour mettre en place des garde-fous autour de l'IA, d'autant plus que le Congrès n'a pas réussi à adopter des lois régissant l'industrie technologique.

Le gouverneur de Floride, le républicain Ron DeSantis, a proposé une déclaration des droits de l'IA qui inclut la confidentialité des données, le contrôle parental et la protection des consommateurs. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dont l'État abrite plusieurs grandes entreprises d'IA, a approuvé cette année un projet de loi exigeant des grands développeurs d'IA qu'ils expliquent leurs plans pour atténuer les risques de catastrophes potentielles.

D'autres États ont adopté des lois interdisant les images sexuelles non consensuelles générées par l'IA et les "deepfakes" politiques non autorisés.