Trump se dédouane : élucubrations, volatilité et délit d’initié

Dans un contexte de tensions commerciales croissantes, l'administration Trump multiplie les annonces. Si ces mesures visent officiellement à protéger l'économie américaine, elles soulèvent aussi de lourds soupçons de manipulation des marchés et de délit d'initié. Entre guerre commerciale, enjeux diplomatiques et scandale financier potentiel, cet article décrypte les dessous d'un bras de fer mondial.

L'administration américaine s'appuie désormais sur un discours de justice commerciale pour légitimer sa nouvelle vague protectionniste. Le concept de « tarifs réciproques » mis en avant dès la campagne 2024 trouve ici une traduction concrète : « si vous appliquez 50% sur nos produits, attendez-vous à recevoir autant en retour ».

L'analyse du tableau révèle que la majorité des hausses américaines suivent une logique de symétrie, souvent autour de la moitié du tarif imposé par le pays partenaire.

Focus sur l'Union européenne : actuellement, le taux moyen des droits de douane imposés par l'UE aux États-Unis tourne autour de 4%. Toutefois, l'administration américaine semble parvenir au chiffre de 39% en y ajoutant ses propres estimations des coûts liés à la TVA comme les 20% appliqués en France ainsi qu'à diverses barrières non tarifaires, notamment les normes environnementales et sanitaires.

Objectif économique : relocaliser, protéger, rééquilibrer

La taxation des importations, en particulier dans les secteurs du textile, de l'électronique ou de la chimie, vise à rapatrier la production sur le sol américain. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité de l'Inflation Reduction Act (la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 est une loi des États-Unis qui vise à freiner le déficit public américain) , qui encourage déjà la production locale via subventions et crédits d'impôts. Certains secteurs sont considérés comme stratégiques pour la sécurité nationale (semi-conducteurs, métaux rares, pharmaceutique). Les droits de douane agissent comme un bouclier protecteur, le temps de consolider des chaînes d'approvisionnement domestiques.

Entre le 2 et le 9 avril, les investisseurs ont fui les actifs risqués, redoutant un effondrement du commerce mondial. En quelques jours, les principaux indices ont plongé : le Cac 40 a perdu 14%, le Dax 18% et le S&P 500 14%.

Face à cette panique boursière, et probablement inquiet des répercussions sur l'économie réelle notamment via l'effet richesse ou la contraction du crédit, Donald Trump a annoncé le 9 avril une pause de 90 jours dans l'application intégrale des mesures, le temps d'ouvrir des négociations bilatérales. Ce rétropédalage partiel a immédiatement boosté les marchés, enclenchant un rebond technique fulgurant (+12% pour le Nasdaq, +10% pour le S&P, +9% pour le Nikkei et une moyenne de +6% en Europe).

Cette suspension temporaire vise la quasi-totalité des partenaires commerciaux concernés Europe, ASEAN, Amérique latine, Commonwealth à l'exception notable de la Chine. Cette mesure, présentée comme un geste d'ouverture pour laisser place à d'éventuelles négociations bilatérales, est avant tout une manœuvre diplomatique calculée. Elle permet aux États-Unis de lancer un signal de dialogue aux pays alliés et aux marchés, pour éviter une spirale protectionniste trop brutale, tout en conservant un levier de pression pour obtenir des contreparties sur les barrières non tarifaires ou l'ouverture de marchés.

Les États-Unis ne cherchent pas seulement à rééquilibrer les droits de douane, ils veulent forcer des concessions plus structurelles, souvent invisibles mais tout aussi décisives.

Voici quelques exemples concrets :

- Du côté de l'Union européenne, Washington dénonce depuis longtemps des barrières sanitaires et techniques jugées protectionnistes, notamment l'interdiction de certains produits agricoles américains comme le bœuf aux hormones ou les OGM, très strictement encadrés en Europe. À cela s'ajoute le reproche récurrent sur les subventions massives accordées au secteur de l'automobile électrique, perçues comme une entrave à la concurrence équitable avec les constructeurs américains.

- En Inde, ce sont principalement les restrictions sur la circulation des données qui posent un problème : New Delhi impose des barrières réglementaires aux services numériques étrangers, pénalisant des géants comme Google ou Meta. Par ailleurs, l'instauration de la “Equalisation Levy”, une taxe qui s'applique quasi exclusivement aux plateformes américaines, est perçue à Washington comme une discrimination commerciale déguisée.

- Dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, les critiques américaines portent sur le dumping social et environnemental. Les États-Unis accusent ces économies émergentes de soutenir indirectement leurs industries textiles via des salaires très bas et une réglementation environnementale laxiste. De plus, certains produits chinois, légèrement modifiés ou simplement réétiquetés, transiteraient par ces pays afin de contourner les sanctions américaines une pratique qualifiée de « chaînes d'évitement chinoises ».

Enfin, le Brésil fait face à deux accusations majeures. La première concerne les quotas agricoles qui limitent fortement l'entrée de produits comme le blé ou les produits laitiers américains. La seconde vise la protection de la filière sucre, historiquement soutenue par des mesures tarifaires indirectes, telles que des taxes d'export déguisées.

En réalité, cette pause agit comme un outil de tri stratégique. Elle distingue les partenaires commerciaux potentiels ceux avec qui un compromis est envisageable des rivaux systémiques, au premier rang desquels figure Pékin.

Scandale financier : Trump visé par des soupçons de délit d'initié après un coup de théâtre sur les droits de douane

L'annonce des droits de douane, suivie de leur suspension partielle, cette action bien qu'elle soit avancée sous forme de mesure économique stratégique a rapidement éveillé des soupçons de délit d'initié.

Le délit d'initié consiste à utiliser des informations privilégiées, non accessibles au public, pour réaliser des opérations boursières. Par exemple, un cadre d'une entreprise pharmaceutique apprend en avance que son laboratoire a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau médicament. Il achète des actions juste avant l'annonce publique, puis les revend une fois le cours fortement revalorisé. Aux États-Unis, cette pratique est sévèrement réprimée par la SEC (Securities and Exchange Commission) et peut entraîner des peines de prison.

Ce qui est reproché au locataire de la Maison-Blanche, c'est d'avoir fait grimper artificiellement le cours des marchés avec son annonce surprise de la pause de 90 jours afin de permettre à des investisseurs de s'enrichir.

Plusieurs investisseurs proches de l'ancien président ont réalisé des profits exceptionnels dans les heures suivant sa déclaration. Des vidéos montrent d'ailleurs Trump félicitant certains de ces proches ayant engrangé d'important gains suite à l'annonce.

Le Nasdaq s'est envolé de 12,2%, tandis que le Dow Jones a gagné 3.000 points en une seule journée un record absolu. Autant dire un véritable jackpot pour quiconque était bien informé à l'avance.

Les déclarations de Donald Trump sur son réseau social, lancées quelques heures avant la déclaration officielle, pourraient être interprétées comme des signaux destinés à certains investisseurs. Ils auraient réalisé des achats massifs d'actions dans les domaines directement concernés par les droits de douane, dans l'espoir de la hausse des cours suivant la surprise annulation du dispositif. Avec la décision devenue publique, la capitalisation de ces titres aurait bondi en flèche, permettant aux initiés de faire de vastes plus-values en revendant leurs positions.

Le président Trump a souvent été au centre de rumeurs d'affaires de conflits d'intérêts, spécifiquement du fait qu'il n'a jamais vraiment rompu avec son entreprise immobilière. Des critiques ont pointé l'accueil de représentants étrangers dans ses hôtels, ainsi que certaines décisions politiques potentiellement favorables à des secteurs dans lesquels ses entreprises avaient des intérêts, comme l'énergie ou la construction.

Par le passé, plusieurs figures publiques ont été impliquées dans des affaires similaires. En 2004, la femme d'affaires Martha Stewart a été condamnée à cinq mois de prison, suivis d'une assignation à résidence et d'une mise à l'épreuve, pour avoir vendu des actions en se basant sur une information confidentielle avant que leur valeur ne chute. Plus récemment, entre 2020 et 2022, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, a été critiquée pour les transactions boursières particulièrement lucratives réalisées par son mari, souvent juste avant des votes sensibles au Congrès. Bien qu'aucune enquête judiciaire n'ait été ouverte, ces opérations ont ravivé le débat sur l'éthique des responsables politiques face aux marchés financiers.

La réponse des autorités financières

Pour l'heure, la SEC (Securities and Exchange Commission dirigée par des responsables nommés par Donald Trump reste silencieuse sur le sujet. La SEC pourrait rapidement lancé une enquête préliminaire afin de vérifier d'éventuelles fuites d'informations avant l'annonce officielle. Si des éléments tangibles venaient à émerger, le Departement of Justice (DOJ) pourrait également ouvrir une procédure.

Réactions politiques

Démocrates : Parmi les politiciens, le sénateur Steven Horsford et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez accusent le président et son entourage de délit d'initié. Ils demandent l'ouverture enquête parlementaire afin de faire clair de toutes ces allégations. Les responsables républicains, de leur côté, minimisent les faits, invoquant une « stratégie économique légitime » visant à rassurer les marchés et les citoyens devant ce qu'ils décrivent comme un alarmisme médiatique permanent.

Alors que les preuves concrètes font encore défaut, les circonstances entourant l'annonce et la suspension des droits de douane par Donald Trump évoquent de vives interrogations. Dans un contexte où la transparence des responsables politiques est plus que jamais attendue, cette affaire pourrait rapidement emprunter une dimension judiciaire et politique de grande ampleur. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir s'il s'agit d'une simple coïncidence ou du prélude à un nouveau scandale financier majeur.

Un bras de fer à double tranchant : la Chine riposte, Trump recule

Pékin répond coup pour coup : riposte tarifaire et repositionnement diplomatique

La Chine, désignée comme la principale cible de la nouvelle vague tarifaire américaine, a immédiatement répliqué, donnant lieu à une escalade inédite entre les deux puissances. Tout a commencé le 2 avril, lorsque les États-Unis ont instauré une première salve de droits de douane à hauteur de 34% sur une large gamme de produits chinois. Pékin a répondu dans les jours qui ont suivi en appliquant à son tour des droits équivalents de 34% sur les importations américaines. Le 10 avril, Washington a durci le ton en portant ses surtaxes à 104%, une hausse massive justifiée par la volonté de rééquilibrer la balance commerciale.

En réaction, la Chine a revu ses propres droits à la hausse, les faisant passer à 84%. L'escalade s'est poursuivie avec une troisième vague de hausse américaine le 11 avril, atteignant 145% sur certains produits stratégiques. Pékin, sans céder, a répliqué une nouvelle fois le 12 avril, portant ses droits de douane à 115%. Mais la Chine ne s'est pas contentée d'une réponse tarifaire. Elle a activé une stratégie plus large, articulée autour de trois axes :

Diversification commerciale : consciente de sa dépendance à l'export (près de 20% de son PIB), dont environ 16 à 21% vers les États-Unis, la Chine accélère ses rapprochements avec d'autres puissances commerciales : Australie, Malaisie, Japon, Corée du Sud, UE, notamment autour des véhicules électriques et des biens industriels.

Sur le terrain du soft power commercial, la Chine s'efforce de projeter l'image d'un acteur responsable du commerce mondial, à l'opposé de l'imprévisibilité que renvoie Washington. Pékin multiplie les initiatives à destination des pays en développement, notamment à travers le financement d'infrastructures telles que des ports, des aéroports ou des lignes ferroviaires au Bangladesh, au Sri Lanka ou encore sur le continent africain, tout en affichant un discours constant en faveur du libre-échange.

Un retour de flamme pour l'économie américaine : la taxe contre soi-même

L'effet boomerang n'a pas tardé à se faire sentir aux États-Unis. En taxant massivement les importations chinoises, l'administration Trump a mis en difficulté ses propres chaînes de production : les composants électroniques, les machines-outils, les smartphones, les jouets, les meubles, les vêtements tous ces biens, très largement importés de Chine, sont essentiels au fonctionnement de l'économie américaine. Les droits de douane provoquent une hausse immédiate des prix pour les consommateurs, mais aussi une augmentation des coûts de production pour les entreprises locales, ce qui affaiblit leur compétitivité à l'export.

Les entreprises technologiques, les distributeurs, les constructeurs automobiles ont lancé un cri d'alarme, évoquant un choc inflationniste et un risque de récession industrielle. Le géant technologique NVIDIA a déclaré avoir subi une perte de 5,5 milliards de dollars, liée à l'annulation de commandes et à l'accumulation de stocks invendus destinés au marché chinois.

Jusqu'ici inflexible, Donald Trump répétait souvent qu'il ne reculait jamais. Pourtant, le 12 avril a marqué un revirement spectaculaire : il a annoncé la suspension des droits de douane sur une série de produits chinois particulièrement stratégiques, incluant les smartphones, les ordinateurs, les composants électroniques et les machines de production industrielle. Ces biens, essentiels au tissu productif américain, représentent une part importante des importations en provenance de Chine.

Si cette volte-face a été bien accueillie par les marchés, elle a également suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi initier une guerre commerciale aussi brutale pour finalement céder sous pression ? Et surtout, quel signal cette décision envoie-t-elle aux partenaires internationaux des États-Unis ? En creux, ce retrait partiel fragilise la posture américaine sur la scène mondiale. Il sape le soft power des États-Unis, alors même que la Chine s'efforce, patiemment, de bâtir une image de stabilité, de prévisibilité et de coopération.

Réalisé par Hugo Jouan avec l'aide de Marc Dagher

Article initialement publié sur DT Expert