Trump reporte son décret sur l'IA, invoquant la nécessité de rivaliser avec la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et d'une citation concernant l'objection de Trump aux paragraphes 1 et 3; ajout de précisions concernant le décret aux paragraphes 5 et 8) par Karen Freifeld, Jody Godoy, Courtney Rozen et Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait reporté la signature d'un décret sur l'IA car il n'appréciait pas certains aspects de celui-ci et ne souhaitait pas prendre de mesures susceptibles de nuire à la position des États-Unis dans la course à l'IA face à la Chine.

Trump avait prévu de signer le décret lors d'une cérémonie jeudi après-midi en présence de directeurs généraux d'entreprises spécialisées dans l'IA.

« Je pense que cela fait obstacle à notre avance sur la Chine, à notre avance sur tout le monde, et je ne veux rien faire qui puisse compromettre cette avance », a-t-il déclaré aux journalistes dans le Bureau ovale. Ce décret créerait un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de collaborer avec le gouvernement américain avant la mise à disposition publique de modèles d’IA avancés, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources proches du décret .

Trump n'a pas précisé quelles parties du décret présidentiel lui posaient problème. Les défenseurs du secteur technologique craignent que les dispositions du décret ne nuisent aux bénéfices de l'industrie si elles ralentissent le déploiement de nouveaux modèles ou incitent les entreprises à modifier le fonctionnement de ces modèles afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Le président avait également prévu de demander au gouvernement américain d'utiliser ces modèles avancés pour améliorer les défenses en matière de cybersécurité des systèmes gouvernementaux, ainsi que des réseaux appartenant à des secteurs vitaux pour l'économie nationale, tels que les banques et les hôpitaux, selon une autre source.

Les inquiétudes se multiplient au sein du gouvernement américain et du secteur privé concernant les risques de cybersécurité posés par les nouveaux systèmes d’IA puissants, notamment Mythos d’Anthropic. Anthropic a averti que Mythos pourrait amplifier considérablement des cyberattaques complexes, bien que des experts en cybersécurité aient déclaré à Reuters que les craintes d’un piratage sans entraves étaient exagérées. Depuis son retour au pouvoir, Trump a adopté une position plus conciliante envers les géants de la tech que l'administration de son prédécesseur, le président Joe Biden, compte tenu de l'émergence de l'IA et de son rôle prépondérant sur les marchés boursiers américains. Certains partisans éminents de Trump réclament toutefois la mise en place de garde-fous autour de cette technologie.