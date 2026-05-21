Trump reporte la signature du décret sur la réglementation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant le décret dans les paragraphes 1 à 2 et 5) par Karen Freifeld, Jody Godoy et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait reporté la signature d'un décret sur l'IA car il « n'appréciait pas certains aspects de celui-ci ».

Trump avait prévu de signer le décret lors d'une cérémonie jeudi après-midi en présence des directeurs généraux d'entreprises spécialisées dans l'IA.

Ce décret visait à créer un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de collaborer avec le gouvernement américain avant la mise à disposition publique des modèles concernés, ont indiqué mercredi deux sources à Reuters.

Le président avait également prévu de demander au gouvernement américain d’utiliser ces modèles avancés pour améliorer la cybersécurité des systèmes gouvernementaux, ainsi que celle des réseaux appartenant à des secteurs vitaux pour l’économie nationale, tels que les banques et les hôpitaux, selon une autre source.

Les inquiétudes se multiplient au sein du gouvernement américain et du secteur privé concernant les risques de cybersécurité posés par les nouveaux systèmes d’IA puissants, notamment Mythos d’Anthropic. Anthropic a averti que Mythos pourrait amplifier considérablement des cyberattaques complexes, bien que des experts en cybersécurité aient déclaré à Reuters que les craintes d’un piratage sans entraves étaient exagérées.

Si elle est mise en œuvre, la décision présidentielle pourrait nuire aux bénéfices du secteur si elle ralentit le déploiement de nouveaux modèles ou incite les entreprises à modifier leurs pratiques pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

M. Trump, qui s'est adressé aux journalistes jeudi dans le Bureau ovale, n'a pas précisé quelles parties du décret lui déplaisaient.